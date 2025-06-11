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حماس: اقتحام "بن غفير" للمسجد الأقصى استخفافٌ بمشاعر المسلمين وإصرارٌ على تأجيج الحرب الدينية

11 يونيو 2025 . الساعة 13:24 بتوقيت القدس
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حماس: اقتحام "بن غفير" للمسجد الأقصى استخفافٌ بمشاعر المسلمين وإصرارٌ على تأجيج الحرب الدينية

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إنّ قيام المتطرف إيتمار بن غفير، وزير ما يسمى “الأمن القومي” في حكومة الاحتلال، باقتحام المسجد الأقصى المبارك والقيام بجولة استفزازية في ساحاته، في مشهد متكرر ومتصاعد، يمثل تحدياً واستخفافاً بمشاعر المسلمين وبقدسية ومكانة الأقصى لدى الأمة الإسلامية، وتأكيداً على عنجهية هذه الحكومة المتطرفة وإصرارها على تأجيج الحرب الدينية.

وحذرت "حماس" في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، من تصاعد عميات اقتحام المستوطنين والقيام بالطقوس التلمودية داخل ساحات الأقصى.

وأكدت، أن شعبنا الفلسطيني سيواصل الرباط والدفاع عن المسجد الأقصى، وسيواصل التصدي والمواجهة ولن يسمح بتمرير مخططات التقسيم والتهويد والضم والتهجير.

ودعت "حماس" بجماهير شعبنا في الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل إلى الذود عن مسرى نبينا، وتكثيف الرباط وشد الرحال للمسجد الأقصى، والتصدي للاقتحامات وعربدة المستوطنين.

كما طالبت أحرار أمتنا العربية والإسلامية للتحرك نصرة للأقصى في ظل ما يتعرض له من عدوان متصاعد.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #اقتحام بن غفير للأقصى #طوفان الأقصى

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