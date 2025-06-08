400 شهيد وجريح في غزة خلال اليومين الأول والثاني لعيد الأضحى

استُشهد أكثر من مئة فلسطيني وأُصيب أكثر من 300 آخرين، خلال اليومين الأول والثاني من عيد الأضحى المبارك، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة في القطاع، أمس السبت، مشيرة إلى أن الحصيلة تشمل مَن وصلوا إلى المستشفيات خلال الـ48 ساعة الماضية.

وكان اليوم الأول من العيد، الجمعة، قد شهد استشهاد 33 فلسطينياً، غالبيتهم جراء استهداف مباشر لمراكز توزيع مساعدات وخيام نازحين، بحسب ما أفادت به مصادر طبية.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن الاحتلال ارتكب مجزرة جديدة في رفح، جنوبي القطاع، راح ضحيتها ثمانية شهداء و61 مصاباً، عقب قصف مراكز توزيع مساعدات إنسانية.

ولفت المكتب إلى أن حصيلة ضحايا استهداف هذه المراكز منذ بدء تشغيلها في 27 مايو/ أيار 2025 بلغت 110 شهداء و583 مصاباً و9 مفقودين.

وتوزعت المجازر على مناطق مختلفة من القطاع، إذ ارتكب الاحتلال مجزرة في حي الصبرة بمدينة غزة أسفرت عن استشهاد 15 فلسطينياً، بينهم ستة أطفال، وإصابة أكثر من 50 آخرين، إثر قصف منزل سكني بصاروخين.

كما أُعلن عن استشهاد 12 فلسطينياً وإصابة أكثر من 40 آخرين في قصف استهدف خيام نازحين قرب مجمع ناصر الطبي غرب مدينة خانيونس، جنوبي القطاع.

وفي جباليا البلد شمال القطاع، قصف طيران الاحتلال مركز إيواء نازحين ما أدى إلى استشهاد 11 فلسطينياً، فيما استشهد سبعة آخرون جراء قصف مراكز توزيع مساعدات في مدينة رفح.

وفي السياق ذاته، أفادت وزارة الصحة بأن حصيلة الشهداء الذين وصلوا إلى المستشفيات من بين طالبي المساعدات خلال اليومين الماضيين بلغت 10 شهداء، ما يؤشر إلى استمرار استهداف المدنيين المتجمّعين حول المساعدات الغذائية والمراكز الإغاثية.

ويأتي التصعيد الإسرائيلي الأخير في ظل أزمة إنسانية متفاقمة يعيشها قطاع غزة، وسط انهيار شبه كامل في البنية التحتية، ونزوح مئات الآلاف من المدنيين، وتراجع كبير في القدرة الاستيعابية للمرافق الصحية.

وقالت حركة حماس في بيان، إنّ تكثيف جيش الاحتلال الفاشي قصفه الإجرامي على المنازل المأهولة في مختلف مناطق قطاع غزّة، وتصعيده المجازر بحقّ المدنيين الأبرياء، وارتقاء أكثر من مئة شهيد خلال أوّل وثاني أيام عيد الأضحى، هو إمعانٌ في حرب الإبادة الوحشية المستمرّة منذ أكثر من عشرين شهر

المصدر / العربي الجديد