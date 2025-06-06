في أول أيام عيد الأضحى.. الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات في الضَّفَّة الغربيَّة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، حملة مداهمات واعتقالات واسعة في عدة مناطق من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها إصابات بالرصاص واعتقالات طالت نساء وأسرى محررين وأشقاء.

ففي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين بينهم ثلاث نساء، عقب اقتحام قرية زواتا واعتقال عامر صنوبر وزوجته بعد تفتيش منزلهم، وهما والدا المطارد عبد الكريم صنوبر، كما اقتحمت قرية بيت إيبا غرب المدينة، واعتقلت مريم سماعنة شتيوي وابنتها بيسان بعد مداهمة منزل العائلة.

وفي قلقيلية، أُصيب فتى برصاص الاحتلال في الفخذ، واعتُقل الشابان أمير نصورة وأحمد ابتلي بعد اقتحام المدينة من المدخل الشمالي، وشنّ حملة مداهمات وتفتيش في حي كفر سابا وشارع 22، شملت محلات تجارية ومبانٍ سكنية قرب مسجد الخلافة.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب نعيم حمودة من بلدة الرام، بعد مداهمة منزل عائلته.

أما في الخليل، فقد اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر محمد يوسف محمد بحر (31 عامًا)، خلال اقتحام منطقة الباطن شرق بلدة بيت أمر، حيث فتشت عدة منازل وعبثت بمحتوياتها، كما داهمت منزل المواطن محمد حامد راشد عيايدة في بلدة الشيوخ، وخرّبت محتوياته دون تسجيل اعتقالات هناك.

وفي جنين، ارتكبت قوات الاحتلال اعتداءً وحشيًا خلال اقتحام بلدة سيريس جنوب المدينة، حيث حاصرت منزل عائلة قطيط، وأطلقت الرصاص الحي، ما أدى إلى إصابة الشقيقين أحمد وقصي نعيم قطيط، واعتقالهما إلى جانب شقيقيهما عدي ومحمد. وقد منعت القوات طواقم الإسعاف من تقديم العلاج، وسط انتشار مكثف للقوات الخاصة وتحليق الطائرات، في مشهد أعاد إلى الأذهان اجتياحات دامية سابقة.

قائمة المعتقلين:

- عامر صنوبر والد المطارد عبد الكريم صنوبر – قرية زواتا – نابلس

- والدة المطارد عبد الكريم صنوبر – قرية زواتا – نابلس

- مريم سماعنة شتيوي – قرية بيت إيبا – نابلس

- بيسان شتيوي – قرية بيت إيبا – نابلس

- أمير نصورة – مدينة قلقيلية – قلقيلية

- أحمد ابتلي – مدينة قلقيلية – قلقيلية

- نعيم حمودة – بلدة الرام – القدس

- الأسير المحرر محمد يوسف محمد بحر – بيت أمر – الخليل

- عدي نعيم قطيط – بلدة سيريس – جنين

- محمد نعيم قطيط – بلدة سيريس – جنين

- الجريح أحمد نعيم قطيط – بلدة سيريس – جنين

- الجريح قصي نعيم قطيط – بلدة سيريس – جنين

المصدر / وكالات