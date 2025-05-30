حماس: نُجري مشاورات مع الفصائل الفلسطينية بشأن مقترح "ويتكوف"

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت حركة المُقاومة الإسلامية حماس، مساء اليوم الجمعة، أنها تجري مشاورات مع القوى والفصائل الفلسطينية حول مقترح وقف إطلاق النار الذي تسلمته مؤخراً.

وقالت الحركة، في بيان صحافي مقتضب، "تجري حماس مشاورات مع القوى والفصائل الفلسطينية حول مقترح وقف إطلاق النار الذي تسلمته مؤخراً من السيد ويتكوف عبر الوسطاء".

وأمس الخميس، أكد حماس، أن قيادة الحركة، استلمت من الوسطاء ،مقترح ويتكوف الجديد.

وقالت حماس في بيان صحفي، إن الحركة تدرس مقترح ويتكوف الجديد ، بمسؤولية وبما يحقق مصالح الشعب الفلسطيني بغزة وإغاثته، وتحقيق وقف إطلاق النار الدائم في القطاع.

ويوم الأربعاء الأربعاء، أكدت حماس، أنها تبذل جهودًا كبيرة لوقف الحرب الهمجية على قطاع غزة، وكان آخرها التوصّل إلى اتفاق مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف على إطار عام يحقق وقفًا دائمًا لإطلاق النار، وانسحابًا كاملًا لقوات الاحتلال من قطاع غزة، وتدفّق المساعدات، وتولّي لجنة مهنية إدارة شؤون القطاع فور الإعلان عن الاتفاق.

وقالت حماس في تصريح صحفي، إن الاتفاق يتضمن إطلاق سراح عشرة من الأسرى الإسرائيليين وعدد من الجثث، مقابل إطلاق سراح عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين، وذلك بضمان الوسطاء، وتنتظر الحركة الردّ النهائي على هذا الإطار.

ومرارا، أكدت حماس، استعدادها لبدء مفاوضات شاملة، لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين "دفعة واحدة"، مقابل إنهاء الإبادة وانسحاب الجيش الإسرائيلي والإفراج عن أسرى فلسطينيين.

لكن نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، يتهرب بطرح شروط جديدة، أحدثها نزع سلاح حماس، وهو ما ترفضه الحركة طالما استمر احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت نحو 173 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.