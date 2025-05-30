مجزرة داميَّة.. شهداء ومصابون في قصف الاحتلال خيمة لنازحين بخانيونس

متابعة/ فلسطين أون لاين

أفادت مصادر محلية، باستشهاد 13 فلسطينيًا بينهم نساء وأطفال وأصيب آخرون، في مجزرة داميَّة ارتكبها الاحتلال بقصف خيمة تؤوي نازحين في منطقة مواصي القرارة شمال غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأوضحت مصادر طبية، وصول 13 شهيدًا إلى مستشفى ناصر الطبي من الاستهداف الاسرائيلي بالقرارة بينهم 4 سيدات و 5 أطفال ، وعدد من المصابين.

وذكر شهود عيانٍ، استشهاد الشيخ نائل مصران وعدد من أفراد أسرته، في قصف الاحتلال خيمة في بلدة القرارة شمالي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وعرف أسماء الشهداء، وهم:.ميار محمود الأسطل .أحمد نعيم الأسطل.محمود نائل مصران .نائل غازي مصران.سمية نائل مصران.داليا زكي مصران.شيماء نائل مصران.سهام نائل مصران، ريم نائل مصران، محمد أكرم الأسطل.مراد أكرم الأسطل.حبيب أكرم الأسطل .نعمة أكرم الأسطل.

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الجمعة، عن استشهاد 72 مواطنًا وإصابة 278 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية، في ظل استمرار جرائم الإبادة الجماعية على مختلف مناطق القطاع.

وبذلك، ارتفعت حصيلة حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر2023 إلى 54,321 شهيدًا و123,770 إصابة.

كما أوضحت الوزارة أن الفترة الممتدة من منذ 18 مارس 2025 وحتى اليوم شهدت لوحدها 4,058 شهيدًا و11,729 إصابة.