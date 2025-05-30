72 شهيدًا خلال 24 ساعة... حصيلة جديدة لحرب الإبادة في غزَّة

غزة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الجمعة، عن استشهاد 72 مواطنًا وإصابة 278 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية، في ظل استمرار جرائم الإبادة الجماعية على مختلف مناطق القطاع.

وأوضحت الوزارة في بيانها اليومي أن هذه الإحصائية لا تشمل محافظة شمال غزة بسبب تعذر الوصول إلى مستشفياتها، في ظل اشتداد القصف الإسرائيلي وصعوبة تحرك طواقم الإسعاف والدفاع المدني.

كما أكدت الوزارة أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، مع تعذر انتشالهم بسبب استهداف فرق الإنقاذ وغياب المعدات الكفيلة برفع الأنقاض.

ووفق البيان الصادر عن وزارة الصحة بغزة، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر2023 إلى 54,321 شهيدًا و123,770 إصابة.

كما أوضحت الوزارة أن الفترة الممتدة من منذ 18 مارس 2025 وحتى اليوم شهدت لوحدها 4,058 شهيدًا و11,729 إصابة.

المصدر / فلسطين أون لاين