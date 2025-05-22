الاحتلال يفجّر منزلًا في قلقيلية

فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، منزلا شرق مدينة قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال فجرت منزلا يعود لعائلة عبد الغني في قرية باقة الحطب، إذ تبلغ مساحته 120 مترا مربعا.

وأشارت المصادر إلى جيش الاحتلال أجبر عشرات العائلات على إخلاء منازلها قبيل عملية التفجير إذ سمع دوي انفجار ضخم في مناطق وسط وشمال الضفة ناتج عن عملية التفجير.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية من مدخلها الجنوبي واعتقلت 12 مواطنا من المدينة.

ولفتت المصادر، إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من المواطنين بينهم محررون، وهم: مهدي عكاس، وسعيد ذياب، وإبراهيم عطية، وسائد الفايد، وحمزة حردان، وسماح حجاوي. كما طالت الاعتقالات المواطنة نادية الصحراوي، إضافة إلى الشبان: عمرو ذياب، وإسلام نزال، وأدهم الحج حسن، ومحمد داود، وحمزة الجمال.

المصدر / وكالات