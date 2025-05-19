فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الهلال الأحمر: كافة مستشفيات قطاع غزّة تعمل بشكلٍ جزئي والأوضاع تفوق الكارثة

أبو سلمية: نُفاضل بين الجرحى والمرضى في مستشفيات غزَّة بسبب الاكتظاظ وغياب المستلزمات الطِّبية

"مستعربون" يغتالون قياديًا بخانيونس ويعتقلون زوجته وأطفاله.. ما تفاصيل الحدث؟

تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم 19 مايو 2025

من بينهم طفلان.. الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات في الضفة الغربية

الاحتلال يهدم منزلًا في شقبا غرب رام الله

ليلةٌ دامية جديدة على غزَّة.. الاحتلال يُواصل حرب الإبادة الجماعيَّة على القطاع لليوم الـ 591

قيادي بحماس يردُّ على مزاعم التوصل إلى هدنة في غزَّة لمدة شهرين

جروح غزة المفتوحة.. رحلة دعاء الأيوبي بين الألم والأمل المعلق

الأورومتوسطي: "إسرائيل" صعّدت الإبادة في غزة عقب الإفراج عن عيدان ألكسندر

والإعلام العبري يعبّر عن صدمته: لقد فشلتْ!

"مستعربون" يغتالون قياديًا بخانيونس ويعتقلون زوجته وأطفاله.. ما تفاصيل الحدث؟

19 مايو 2025 . الساعة 09:20 بتوقيت القدس
...
"مستعربون" يغتالون قياديًا بخانيونس ويعتقلون زوجته وأطفاله.. ما تفاصيل الحدث؟

نفذت قوة خاصة إسرائيلية "مستعربون"، صباح اليوم الإثنين، عملية اغتيال طالت القيادي بألوية الناصر أحمد سرحان في خانيونس جنوبي القطاع، واعتقلت زوجته وأطفاله، في جريمةٍ مروعة جديدة يسجِّلها الاحتلال خلال حرب الإبادة الجماعيَّة المتواصلة على قطاع غزّة.

ونقلت قناة الجزيرة عن شهود عيان، أن قوةً "إسرائيلية" خاصة "مستعربون" تسللت بلباس نسوي عبر مركبة مدنية، واقتحموا منزلاً وقاموا بإعدام فلسطيني واعتقال زوجته وأطفاله، ثم قتلوا طفلا آخر أثناء انسحابهم من المنزل.

وقالت مصادر صحفية، إن طائرات الاحتلال شنت أكثر من 30 غارة على مدار 40 دقيقة لتأمين انسحاب القوة الخاصة، بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من الطائرات المروحية والدبابات الإسرائيلية، مما أدى لسقوط عشرات الشهداء والجرحى.

ومن جهته، قال مراسل إذاعة جيش الاحتلال "يبدو أن العملية في خانيونس تعثرت ولم تحققها هدفها الحقيقي، ولا حاجة لاغتيال شخص من خلال تعريض قوة خاصة للخطر، إذ يمكن مهاجمته من الجو".

وأضافت إذاعة جيش الاحتلال، أنه "إذا كانت التقارير الفلسطينية صحيحة – فإننا نقدّر أنه لم يكن ليُرسل قوة مستعربين خاصة، تحت خطر كبير على حياتهم، من أجل اغتيال قيادي فلسطيني واعتقال زوجته وأولاده".

وتابعت "إذا كانوا يعرفون مكانه وأرادوا اغتياله فربما كان من الأسهل تنفيذ هجوم جوي عليه".

وأكملت" يمكن التقدير أن عملية كهذه، إن حدثت فعلاً، كانت تهدف إلى اعتقال القيادي وإحضاره حيًّا للتحقيق في إسرائيل. ومن المحتمل أن تكون العملية تعقّدت، وكانت نتيجتها لا تتناسب مع الهدف الأصلي".

وذكرت "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن هدف العملية الخاصة في خان يونس كان اعتقال القيادي الفلسطيني لاستجوابه وانتزاع معلومات منه عن الأسرى، لكنها فشلت.

المصدر / فلسطين اون لاين
تويتر تويتر
#غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة