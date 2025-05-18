تسجيل برنامج المكملات الغذائية المجانية في غزة للأطفال والحوامل والمرضعات

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت جمعية أرض الإنسان (AEI) بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي (WFP) عن فتح باب التسجيل في برنامج المكملات الغذائية الوقائي. يستهدف البرنامج الأطفال من عمر 6 أشهر حتى 5 سنوات (59 شهرًا) والنساء الحوامل والمرضعات اللاتي لديهن أطفال أقل من 6 أشهر في قطاع غزة.

يهدف هذا البرنامج الحيوي إلى الوقاية من سوء التغذية وتحسين الحالة الغذائية للفئات الأكثر عرضة للخطر، بالإضافة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التغذية السليمة، خاصة بين الأمهات. سيتم توفير مكملات غذائية ضرورية للمستفيدين عبر نقاط توزيع معتمدة في جميع محافظات القطاع.

الفئات المستهدفة للتسجيل:

* الأطفال: من عمر 6 شهور وحتى 59 شهرًا (5 سنوات).

* النساء: الحوامل والمرضعات لأطفال دون الـ 6 أشهر.

للتسجيل في البرنامج، يرجى ملء النموذج التالي بدقة واختيار أقرب نقطة توزيع:

رابط تسجيل في برنامج المكملات الغذائية المجانية لجمعية أرض الإنسان، اضغط هنا

ملاحظة هامة: تعبئة النموذج هي خطوة أولية للتسجيل، وسيتم التواصل مع المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق المعتمدة عبر رسائل نصية أو مكالمات هاتفية لتأكيد القبول.

نقاط التوزيع المتاحة:

* نقطة نادي النصر العربي – غزة – النصر – شارع سعيد العاصي

* نقطة صمود 3 – غزة – الشاطئ الشمالي – بجوار جامعة القدس المفتوحة – داخل المنتزه الشمالي

* نقطة أرض الشنطي – غزة – الشيخ رضوان – ساحة أرض الشنطي

* نقطة السلام – غزة – شارع الصناعة – داخل مبنى كلية مجتمع غزة سابقاً

* نقطة الأقصى – غزة – النصر – دوار أبو علبة

* نقطة فلسطين – غزة – الرمال – داخل ملعب فلسطين

* نقطة الفلاح – غزة – عسقولة – داخل مدرسة الفلاح

* نقطة المستقبل – النصيرات – المخيم الجديد – داخل مركز الرازي

* نقطة إيواء السوق الجديد – النصيرات – سوق النصيرات

* نقطة البيت الفلسطيني – مخيم البريج – شارع السكة

* نقطة الست أميرة – دير البلح – آخر شارع البركة – داخل مركز البركة الطبي

* نقطة الفجر – خان يونس – شارع قطر – شمال مدينة حمد

* نقطة المارس – خان يونس – المحطة – شارع المارس – بجوار الترخيص الجديد

* نقطة الأمل – خان يونس – حي الأمل – مقابل الهلال الأحمر الفلسطيني

* نقطة البلد – خان يونس – كراج رفح – بالقرب من ديوان آل النجار

* نقطة أبو طعيمة – مواصي خان يونس – مقابل استراحة الأصدقاء – شمال ميناء الصيادين بـ 200 متر

* نقطة النجار – مواصي خان يونس – قبل شارع روني صالح ومنتجع الساند بيتش باتجاه الشمال بـ 50 متر

* نقطة مركز أرض الإنسان – خان يونس – حي الأمل – بجانب الشؤون الاجتماعية – داخل جمعية أرض الإنسان

* نقطة فش فرش – ما بين خان يونس ورفح – منطقة فش فرش – بجوار مسجد عثمان بن عفان