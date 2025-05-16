ليلة دامية وعشرات الشهداء في الطُّرقات.. الاحتلال يرتكب مجازر مروعة في قطاع غزَّة

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة بالقصف الجوي والبري، لليوم الـ588 على التوالي، مرتكبًا مجازر دامية بحق المواطنين، راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى.

وقالت وزارة الصحة، أمس الخميس، إنّ 82 شهيدًا ( 77شهيدًا جديدًا، 5 شهداء انتشال)، و 152 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت، أنّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 2,876 شهيدا، 7,957 إصابة، معلنةً ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 53,010 شهداء و 119,998 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وفي رصد فلسطين أون لاين لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة



ارتكب الاحتلال "الإسرائيلي" مجازر مروعة بحق المواطنين في مدينة بيت لاهيا ومخيم جباليا فجر اليوم الجمعة، أسفرت عن استشهاد أكثر من 100 مواطن جلهم من الأطفال وعشرات المفقودين واعتقال عدد من المواطنين.

وأفادت مصادر طبية بارتقاء أكثر من 100 شهيد والعدد مرشح للزيادة، جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة البرية والجوية والبحرية، وسط صعوبة في الوصول إلى العديد من الشهداء والمصابين العالقين تحت الأنقاض؛ بسبب استهداف قوات الاحتلال لفرق الإسعاف والطوارئ.

وطالت الاستهدافات عشرات المنازل شمال القطاع عرف منهم عائلات: الغندور، التتري، الزيناتي، السيد، طه، صالحة، الحسني، أبو علبة، والكيلاني.

وأشار الدفاع المدني إلى أنه منذ الساعة الثانية عشرة وحتى اللحظة طواقمنا تهرع من استهداف لاخر ولم تتوقف عن العمل لحظة واحدة بسبب كثرة القصف شمال قطاع غزة.

وأوضح مدير مستشفى العودة في تل الزعتر، أن الاحتلال ارتكب مجازر دامية في شمال قطاع غزة، مشيرًا إلى وصول أكثر من 100 شهيد و67 مصابًا منذ مساء أمس والأعداد في تزايد.

وأكد أنّ الخدمات الطبية في شمالي القطاع متوقفة، باستثناء مستشفانا والمستشفى الإندونيسي.

وارتقى شهداء ومصابون في قصف مدفعية الاحتلال على شارع الحطبية والدوار الغربي في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وشن طيران الاحتلال غارة على دير البلح وسط قطاع غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف شرق دير البلح.

كما قصفت طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة اليازوري في بلدة القرارة شمال مدينة خان يونس، ومنزلاً آخر بالقرب من مصنع البطاريات في بلدة القرارة شمال مدينة خانيونس

وانتشلت الطواقم الطبية، جثمان الشهيد علاء محمد سليمان زعرب من تحت أنقاض منزل لعائلة زعرب، الذي استهدفته طائرات الاحتلال الإسرائيلي ليلة أمس في منطقة المواصي غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وجدّدت قوات الاحتلال قصفها المدفعي على بلدة القرارة شمال شرق خان يونس، وسط تحليق مكثف للطائرات الحربية والاستطلاع في أجواء المنطقة.

وأعلن استشهاد المواطن وائل سلامة أبو خاطر متأثراً بإصابته جراء قصف الاحتلال منزلهم بمنطقة معن شرقي مدينة خان يونس فجر اليوم.

المصدر / فلسطين أون لاين