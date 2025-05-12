حكيم زياش يفجّر غضبه على إنستغرام: ماذا قال عن معاناة أطفال غزة؟

شارك النجم المغربي حكيم زياش، لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي السابق والمنتخب المغربي، منشوراً على حسابه الرسمي بمنصة إنستغرام يعرض فيه معاناة الأطفال في قطاع غزة الذين يعانون من الجرحى والمجاعة، معلقاً بكلمات لاذعة: "هل ما زال هذا يُسمى دفاعاً عن النفس؟".

"واستعرض زياش في منشوره صورةً لطفلتين: إحداهما جريحة جراء القصف الإسرائيلي، والأخرى تعاني من سوء تغذية وهزال واضحين بسبب الحصار."

وجاءت هذه التغريدة في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع المحاصر، حيث تشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن أكثر من مليون شخص في غزة يواجهون مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي، بينما يعاني الأطفال من سوء التغذية الحاد بسبب نقص المساعدات.

وكانت منظمات حقوقية قد حذرت من "مجاعة متعمدة" في القطاع نتيجة استمرار إغلاق المعابر ومنع دخول الغذاء والدواء لأشهر، في وقت تواصل فيه قوات الإسرائيلية مجازرها تحت ذريعة "الدفاع عن النفس".

ويُعتبر زياش من أبرز اللاعبين العرب الذين عبروا عن تضامنهم مع غزة، حيث انضم إلى قائمة من المشاهير والرياضيين الذين يسلطون الضوء على الكارثة الإنسانية في القطاع، وسط دعوات متزايدة لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات بشكل عاجل.





المصدر / فلسطين أون لاين