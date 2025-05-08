رابط التسجيل في برنامج المكملات الغذائية في قطاع غزة 

تعلن جمعية أرض الإنسان (AEI) بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي (WFP) عن بدء استقبال بيانات المستفيدين من برنامج المكملات الغذائية في جميع محافظات قطاع غزة. يستهدف البرنامج بشكل أساسي:

- الأطفال: من عمر 6 أشهر وحتى 59 شهرًا (5 سنوات).

- النساء: الحوامل والمرضعات اللاتي لديهن أطفال تقل أعمارهم عن 6 أشهر.

يهدف هذا البرنامج الحيوي إلى:

- الوقاية من سوء التغذية لدى الأطفال (6-59 شهرًا) والنساء الحوامل والمرضعات في قطاع غزة.

- تحسين الحالة الغذائية لهذه الفئات الأكثر عرضة للخطر.

- تعزيز الوعي المجتمعي، خاصة بين الأمهات، بأهمية التغذية السليمة.

- توفير مكملات غذائية ضرورية لتحقيق هذه الأهداف.

للتسجيل في البرنامج، يرجى تعبئة النموذج الإلكتروني التالي بدقة، اضغط هنا

عند تعبئة النموذج، يرجى مراعاة ما يلي:

- تحديد أقرب نقطة توزيع من القائمة المتاحة لضمان سهولة التواصل والتسجيل.

- الدقة في إدخال البيانات المطلوبة.

ملاحظة هامة:

تعبئة النموذج هي خطوة أولية ولا تعني القبول الفوري في البرنامج. سيتم التواصل مع المستفيدين المؤهلين بناءً على معايير الاستحقاق المعتمدة عبر رسائل نصية (SMS) أو مكالمات هاتفية.

نقاط التوزيع المتاحة في قطاع غزة:

- نقطة نادي النصر العربي – غزة – النصر – شارع سعيد العاصي

- نقطة صمود 3 – غزة – الشاطئ الشمالي – بجوار جامعة القدس المفتوحة – داخل المنتزه الشمالي

- نقطة أرض الشنطي – غزة – الشيخ رضوان – ساحة أرض الشنطي

- نقطة السلام – غزة – شارع الصناعة – داخل مبنى كلية مجتمع غزة سابقاً

- نقطة الأقصى – غزة – النصر – دوار أبو علبة

- نقطة فلسطين – غزة – الرمال – داخل ملعب فلسطين

- نقطة الفلاح – غزة – عسقولة – داخل مدرسة الفلاح

- نقطة المستقبل – النصيرات – المخيم الجديد – داخل مركز الرازي

- نقطة إيواء السوق الجديد – النصيرات – سوق النصيرات

- نقطة البيت الفلسطيني – مخيم البريج – شارع السكة

- نقطة الست أميرة – دير البلح – آخر شارع البركة – داخل مركز البركة الطبي

- نقطة الفجر – خان يونس – شارع قطر – شمال مدينة حمد

- نقطة المارس – خان يونس – المحطة – شارع المارس – بجوار الترخيص الجديد

- نقطة الأمل – خان يونس – حي الأمل – مقابل الهلال الأحمر الفلسطيني

- نقطة البلد – خان يونس – كراج رفح – بالقرب من ديوان آل النجار

- نقطة أبو طعيمة – مواصي خان يونس – مقابل استراحة الأصدقاء – شمال ميناء الصيادين بـ 200 متر

- نقطة النجار – مواصي خان يونس – قبل شارع روني صالح ومنتجع الساند بيتش باتجاه الشمال بـ 50 متر

- نقطة مركز أرض الإنسان – خان يونس – حي الأمل – بجانب الشؤون الاجتماعية – داخل جمعية أرض الإنسان

- نقطة فش فرش – ما بين خان يونس ورفح – منطقة فش فرش – بجوار مسجد عثمان بن عفان

آمل أن يكون هذا التعديل مناسبًا!

المصدر / فلسطين أون لاين