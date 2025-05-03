محكمة أمريكية تقضي بالسجن 53 عامًا على قاتل طفل فلسطيني

أصدرت محكمة في ولاية إلينوي الأميركية، الجمعة، حكماً بالسجن لمدة 53 عاماً بحق جوزيف تشوبا، البالغ من العمر 73 عاماً، بعد إدانته بقتل الطفل الفلسطيني-الأميركي وديع الفيومي، البالغ ست سنوات، في جريمة طعن ذات دوافع عنصرية وقعت في أكتوبر 2023 قرب مدينة شيكاغو.

وجاء في تفاصيل القضية أن تشوبا، الذي كان مالك المنزل الذي تستأجره عائلة الضحية، أقدم على طعن الطفل ووالدته، حنان شاهين (32 عاماً)، في منزلهما، ما أدى إلى وفاة الطفل متأثراً بإصابته البالغة بعد تلقيه 26 طعنة بسكين عسكرية ذات شفرة مسننة، فيما نجت والدته رغم تعرضها لجروح خطيرة.

بسبب الديانة والجنسية

وأوضحت الشرطة أن الجريمة استهدفت الضحيتين بسبب ديانتهما الإسلامية وخلفيتهما الفلسطينية، في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط بعد اندلاع الحرب في غزة.

وأدانت هيئة المحلفين تشوبا في فبراير الماضي بثماني تهم، من بينها القتل من الدرجة الأولى، ومحاولة القتل، وارتكاب جريمة كراهية بدوافع عنصرية. وقضت المحكمة بسجنه 30 عاماً بتهمة قتل الطفل، و20 عاماً لمحاولة قتل والدته، بالإضافة إلى ثلاث سنوات لجريمة الكراهية.

وكانت الجريمة قد أثارت موجة استنكار واسعة في الولايات المتحدة، ودفع الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إصدار بيان وصف فيه الحادث بأنه "عمل مروع بدوافع الكراهية لا مكان له في أميركا".

المصدر / فلسطين أون لاين