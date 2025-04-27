قوات جيش الاحتلال تقتحم بلدة سلوان وتغرم مواطنين

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، وفرضت غرامات مالية على مركبات المواطنين، كما اقتحمت بلدة الرام شمالي المدينة.

وأفادت مصادر محلية، بأن شرطة الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا عند مفترق جسر سلوان، وفرضت مخالفات على عدد من المركبات.

وتأتي هذه الغرامات كوسيلة عقاب يستخدمها الاحتلال ضد المقدسيين، إذ تفرضها تحت ذرائع وحجج واهية، ففي العشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر العام الماضي، فرض الاحتلال غرامة بقيمة 50 ألف شيقل على مواطن مقدسي وزوجته بذريعة ركن مركبتيهما في أرض يدعي أنها مقبرة يهودية في بلدة سلوان.

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بلدة الرام شمال القدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، قرب جدار الفصل والتوسع العنصري في بلدة الرام، دون أن يبلغ عن إصابات.

وبموازاة حرب الإبادة في قطاع غزة، وسّع جيش الاحتلال ومستوطنيه اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها شرقي القدس المحتلة، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 956 شخصا، وإصابة قرابة 7 آلاف، إضافة إلى تسجيل 16 ألفا و400 حالة اعتقال، وفق معطيات فلسطينية.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

المصدر / فلسطين أون لاين