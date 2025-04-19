عقب عملية اعتقال واسعة.. الاحتلال ينسحب من مخيم الفوار

انسحبت قوات الاحتلال، صباح اليوم السبت، من مخيم الفوار جنوب الخليل بعد اقتحام استمر لأكثر من 7 ساعات، تخلله مداهمة عدد كبير من المنازل داخل الحارة الفوقا واعتقال ما يزيد عن 50 شاباً.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال نفذت عمليات تفتيش وتكسير في محتويات المنازل، واحتجاز سكانها قبل الإفراج عن عدد منهم واعتقال آخرين.

واقتحمت قوات الاحتلال الفوار في ساعة مبكرة من فجر اليوم برفقة جرافة عسكرية، وأطلقت قنابل ضوئية في سماء المخيم.

وأوضح شهود عيان، أن المعتقلين تعرضوا للتحقيق الميداني داخل المنازل التي تم تحويلها إلى ثكنات عسكرية

تزامن ذلك مع اقتحام قوات الاحتلال “بلدة سعير” شمال مدينة الخليل.

ويعد مخيم الفوار، من أبرز ساحات المواجهة التي لا تهدأ في الضفة الغربية، وينفذه شبابه الثائر عمليات مقاومة مستمرة تستهدف قوات الاحتلال والحواجز العسكرية.

وتأسس المخيم عقب احتلال الأرض الفلسطينية عام 1948، وبالقرب منه أقيمت مستوطنة “حاجاي” في الجهة الجهة الشمالية الشرقية للمخيم، وينحدر أصل سكان المخيم من 18 قرية تابعة لمناطق غزة والخليل وبئر السبع.

ويحاول الاحتلال الإسرائيلي أن يفرغ المخيم من سكانه وذلك لحماية أمن عدد من المستوطنات المقامة بالقرب منه مثل: سوسيا، وعتنئيل، وحجاي، وكريات أربع، وغيرها من البؤر الاستيطانية، ويسعى الاحتلال لصناعة مربع أمني بعد إزالة المخيم عن الخارطة الفلسطينية لحماية المستوطنين في تلك المستوطنات.

ويمارس الاحتلال سياسات تضييق وحصار على أهالي المخيم لدفعهم للرحيل عنه فيقيم عند مدخل المخيم نقطة عسكرية ثابتة تقوم بتدقيق هويات المواطنين بالإضافة إلى احتجاز الشبان منهم، وينكل الاحتلال بالأهالي وبضيوف المخيم، وعلى مدخل المخيم بوابة حديدية يغلقها الاحتلال معظم أوقات اليوم مما يمنع حركة المواطنين من وإلى المخيم كونها المدخل الوحيد له.

وتؤدي سياسة إغلاق البوابة الحديدة إلى تنفيذ عقاب جماعي لأهالي المخيم وتلعب دوراً في تأخير وصول الموظفين إلى عملهم، وطلبة الجامعات لدوامهم الدراسي، إضافة إلى صعوبة وصول الحالات المرضية والإنسانية إلى مستشفيات مدينة الخليل لتلقي العلاج، كما تعرقل حركة مرور البضائع التجارية للمخيم ويتذرع الاحتلال بأنه يغلق البوابة حتى يردع عمليات رشق الحجارة والزجاجات الحارقة التي تتعرض لها مركبات المستوطنين المارة على الخط الاستيطاني.

ووفقًا لتقرير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، فقد نفّذ المستوطنون 46 اعتداءً على مدنيين ومنشآت فلسطينية في الخليل، خلال الربع الأول من عام 2025، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالأعوام السابقة.

وقال المركز الفلسطيني،إنّ "هذا يبرهن قوة الدعم المقدم للمستوطنين من حكومة الاحتلال الإسرائيلية الحالية سواء على الجانب القانوني والمالي".

وذكر، أنّ الخليل تعد من أكثر المناطق تضررًا من الاستيطان الإسرائيلي، نظرًا لوجود عدد من البؤر الاستيطانية في قلب المدينة، خاصة في البلدة القديمة.

وأضاف، "أنّ السكان الفلسطينيين يعيشون في ظروف قسرية ومقيدة، تتسم بالتضييق الشديد على الحركة وفرض القيود العسكرية المستمرة".

وأشار إلى أنّ اعتداءات المستوطنين تتسم بالتنوع والشمول، وهي تستهدف التجمعات السكنية الفلسطينية، وتنتقل من قرية إلى أخرى، ومن حي إلى تجمع آخر، وتبدأ باعتداءات على الأفراد والممتلكات، وصولا للاستيلاء على الأرض وإقامة البؤر الاستيطانية

المصدر / وكالات