"جثامين مُتفحِّمة وأطفال بلا ملامح".. الاحتلال يقصف خيام النَّازحين ويوُاصل نسف المنازل في قطاع غزَّة

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" منذ 18 مارس الماضي استئناف حرب الإبادة الجماعيَّة على قطاع غزة، مرتكبًا مجازر دامية بحق المواطنين، راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى، في خرق فاضح لاتِّفاق وقف إطلاق النَّار الذي دخل حيز التّنفيذ في 19 يناير الماضي.

وقالت وزارة الصحة بغزة، أمس الأربعاء، إنه منذ 18 مارس 2025، بلغ عدد الشهداء 1,652 شهيدًا، فيما بلغ عدد الإصابات 4,391 إصابةً. وأعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 51,025 شهيداً و116,432 إصابة منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على فزة في السابع من أكتوبر 2023.

ومنذ فجر أمس الأربعاء، استشهد 35 مواطنًا وأصيب العشرات جراء القصف "الإسرائيلي" المتواصل على كافة مناطق قطاع غزة.

وفي رصد فلسطين أون لاين لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد ارتكب الاحتلال مجزرتين بقصفه خيام النَّازحين شمالي جنوبي قطاع غزة راح ضحيتهما عشرات الشهداء معظمهم من الأطفال.

قال الدفاع المدني، إن طواقمه تمكنت من انتشال أكثر من 15 شهيدًا، معظمهم من النساء والأطفال، جراء استهداف الاحتلال خيمة النازحين تعود لعائلة "أبو الروس" في نهاية شارع الأسطبل بمواصي خان يونس، وأدى هذا القصف إلى اشتعال النيران في الخيام، مما أسفر عن احتراق الجثامين والمصابين.

وعرف من الشهداء: آمنة عبدالكريم أبو الروس "أم رمزي"، محمود أحمد أبو الروس، ناهد زايد أبو الروس "خطاب" "أم أحمد"، تحرير إبراهيم أبو الروس "أم عمر"، نور زهير أبو الروس، أحمد زهير أبو الروس (الطفل)، فرح زهير أبو الروس (الطفلة)، أحمد نضال أبو الروس (الطفل)، سيف نضال أبو الروس (الطفل)، وآية نضال أبو الروس (الطفلة).

وذكرت مصادر صحفية، أنّ بقية جثامين الشهداء وصلت إلى مستشفى ناصر الطبي في حالة مأساوية، حيث كانت معظم الجثث متفحمة -بينهم 3 أطفال- ويتصاعد منها الدخان حتى وصولها إلى المستشفى.

كما استشهد 6 مواطنين بينهم 4 أطفال وأُصيب آخرون في استهداف الاحتلال خيمة للنازحين لعائلة "العطل" في منطقة الرَزّان قرب مستشفى كمال عدوان في مشروع بيت لاهيا شمال القطاع.

وفي مجزرة ثالثة، استشهد المواطن غسان رائد عسلية وزوجته وأطفاله الخمسة وأُصيب آخرون، إثر استهداف الاحتلال خيمتهم في شارع الداخلية الجديد في جباليا شمال قطاع غزة.

وأُصيب مواطنان في استهداف الاحتلال منزلًا لعائلة أبو دان “الملك” قرب مفترق ابن القيم شرق خانيونس، فيما واصلت مدفعية الاحتلال قصفها على مناطق شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، والمناطق الشرقية لمدينة غزة، وشمال مدينة رفح جنوب القطاع.

وأفادت مصادر صحفية، بإصابة عدد من المواطنين في قصف طيران الاحتلال منزلاً في منطقة ارميضة ببلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس.

وواصل الاحتلال نسف منازل سكنية شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وتمكّنت الطواقم الطبية والمختصة، من انتشال جثمان القائد في كتائب القسام الدكتور نبيل محمد أبو العمرين بعد أكثر من عام على ارتقائه خلال اشتباك مع قوات الاحتلال شمال مدينة غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين