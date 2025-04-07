تحقيق يتهم 10 بريطانيين خدموا في جيش الاحتلال...بارتكاب جرائم حرب في غزة

متابعة/ فلسطين أون لاين

كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية، أن المحامي البريطاني البارز في مجال حقوق الإنسان، مايكل مانسفيلد، قدم شكوى رسمية ضد عشرة مواطنين بريطانيين تورطوا في القتال ضمن صفوف الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

الشكوى، التي أُودعت اليوم في محكمة بريطانية، تشتمل على ملف من 240 صفحة يحتوي على شهادات موثقة من شهود عيان، تُفيد بتورط المشتبه بهم في عمليات قنص استهدفت مدنيين فلسطينيين وعاملين في مجال الإغاثة، وشن هجمات عشوائية على مناطق مدنية، من بينها مستشفيات وأماكن دينية ومعالم تاريخية، كما يتناول الملف قضية النزوح القسري.

ورغم أن التقرير الكامل يتضمّن أسماء الجنود المتهمين، إلا أنه لن يُنشر للعلن لأسباب قانونية. وقد أعدّه فريق من المحامين البريطانيين بالتعاون مع باحثين في لاهاي.

يُعتبر مايكل مانسفيلد، المحامي المعروف بترافعه عن قضايا حقوق الإنسان البارزة، أحد المدافعين الأقوياء عن العدالة الدولية. وكان قد سبق له تقديم دعاوى ضد قضايا تتعلق بالانتهاكات الإنسانية في عدة نزاعات حول العالم.

وفي بيان له، قال مانسفيلد: "إن هذا الملف يهدف إلى تقديم الجناة إلى العدالة، سواء كانوا في الصفوف العسكرية أو في مواقع السلطة. لا يمكننا السماح بانتهاك حقوق الإنسان تحت غطاء الحرب، وسنسعى لتحقيق المساءلة على الجرائم التي ارتُكبت ضد المدنيين الأبرياء في غزة."

أدلة وشهادات "مروّعة" حول ارتكاب جرائم حرب في غزة

أفاد شون سمرفيلد، المحامي في مكتب دوتي ستريت تشامبرز، الذي ساعد في إعداد الملف، أنه استند إلى أدلة من مصادر مفتوحة وشهادات شهود، والتي قدمت معًا قضية "مقنعة".

وبحسب أحد الشهود الذي كان في منشأة طبية، فقد رأى جثثًا "متناثرة على الأرض في وسط فناء المستشفى، حيث دُفن العديد من الجثث في مقبرة جماعية".

أضاف الشاهد "إن جرافة دهست جثة في مشهد مروّع ومُفجع، مُدنسة حرمة الموتى". كما أفاد بأن جرافة هدّمت جزءًا من المستشفى.

قال سمرفيلد: "كنت أعتقد أن الجمهور سيُصدم لسماع وجود أدلة موثوقة عن تورط بريطانيين بشكل مباشر في ارتكاب بعض تلك الفظائع"، مضيفًا أن الفريق أراد رؤية أفراد "يمثلون أمام محكمة أولد بيلي للمحاسبة على جرائمهم الفظيعة".

ويعتبر التقرير أن بريطانيا تتحمل مسؤولية بموجب المعاهدات الدولية للتحقيق مع أولئك الذين ارتكبوا "جرائم دولية أساسية" ومقاضاتهم.

توقيع عشرات الخبراء القانونيون على رسالة دعم للشكوى

وتنص المادة 51 من قانون المحكمة الجنائية الدولية لعام 2001 على أن "ارتكاب شخص ما جريمة إبادة جماعية، أو جريمة ضد الإنسانية، أو جريمة حرب، يُعدّ جريمةً بموجب قانون إنجلترا وويلز"، حتى لو وقعت في بلد آخر.

وقال راجي صوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان: "هذا غير قانوني، وغير إنساني، وكفى. لا يمكن للحكومة أن تدّعي أنها لم تكن تعلم؛ فنحن نزودهم بجميع الأدلة".

وقال بول هيرون، المدير القانوني لمركز فلسطين القانوني: "نُقدّم تقريرنا لتوضيح أن جرائم الحرب هذه ليست باسمنا".

هذا ووقّع عشرات الخبراء القانونيون وخبراء حقوق الإنسان على رسالة دعم تحثّ فريق جرائم الحرب على التحقيق في الشكاوى.

المصدر / الغارديان البريطانية