"أونروا": نحو 1.9 مليون نزحوا قسريًا منذ بدء الحرب على غزة

أفادت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أن ما يقارب 1.9 مليون فلسطيني، من بينهم عشرات آلاف الأطفال، تعرضوا للنزوح القسري بشكل متكرر منذ بدء الحرب في غزة في أكتوبر 2023.

وأشارت الوكالة في بيان صحفي، السبت، إلى أن انهيار وقف إطلاق النار في غزة أدى إلى موجة نزوح جديدة، شملت أكثر من 142 ألف شخص بين 18 و23 مارس.

وبدأت دولة الاحتلال الإسرائيلي حربها على غزة مجدداً في 18 مارس، بعد انتهاء اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى مع حركة "حماس"، الذي استمر لمدة 58 يوماً بدعم من قطر ومصر والولايات المتحدة.

1249 شهيدا

وفقاً لوزارة الصحة، فقد استشهد منذ 18 مارس ما يزيد عن 1249 مواطنًا، وأصيب 3022 آخرين، معظمهم من النساء والأطفال.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، يرتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي، بدعم أمريكي، إبادة جماعية في غزة، مما أسفر عن أكثر من 164 ألف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى ما يزيد على 14 ألف مفقود.

المصدر / فلسطين أون لاين