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حماس: اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى استفزازٌ وتصعيدٌ خطير

02 ابريل 2025 . الساعة 13:37 بتوقيت القدس
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حماس: اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى استفزازٌ وتصعيدٌ خطير

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إنَّ اقتحام الوزير الفاشي بن غفير لباحات المسجد الأقصى صباح اليوم، استفزاز وتصعيد خطير، يأتي في إطار حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني، ومساعي حكومة الإرهاب بقيادة مجرم الحرب نتنياهو لتهويد المسجد الأقصى المبارك، وفرض أمرٍ واقع في المدينة المقدسة.

ودعت حماس في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، شعبنا الفلسطيني وشبابنا الثائر في الضفة إلى تصعيد حالة الاشتباك مع هذا العدو المتغطرس في كافة الأماكن، دفاعاً عن أرضنا ومقدساتنا، وفي المقدمة منها المسجد الأقصى المبارك.

ودعت جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى التحرك الفاعل على كافة الأصعدة، لوقف هذه الانتهاكات الممنهجة ضد المسجد الأقصى المبارك، قبلة المسلمين الأولى، وثالث الحرمين الشريفين، واتخاذ خطواتٍ عاجلة تُجبر الاحتلال المجرم على وقف جرائمه بحق شعبنا الفلسطيني ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #اقتحام بن غفير للأقصى #طوفان الأقصى

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