"وصلوا إلى المستشفى أشلاء".. الاحتلال يرتكب مجزرةً دامية وسط خان يونس

ارتقى 13 شهيدًا وأُصيب آخرون، فجر اليوم الأربعاء، إثر قصف طيران الاحتلال منزلًا وسط مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت مصادر صحفية، إن الاحتلال ارتكب مجزرةً دامية عقب استهدافه منزلًا يعود لعائلة عبد الباري قرب كراج رفح وسط خان يونس، ما أدى لارتقاء 13 شهيدًا وإصابة آخرين.

وذكرت المصادر، أن معظم الشهداء وصلوا مستشفى ناصر بخان يونس أشلاء متناثرة جراء شدة الاستهداف.

ووفقًا لآخر التّقارير الطبية، فقد ارتقى منذ فجر اليوم أكثر من 21 شهيدا على الأقل جرّاء قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين