قناة الأقصى الفضائيَّة تطلق رابطًا جديدًا للبثِّ المُباشر

أطلقت قناة الأقصى الفضائيَّة، رابطًا جديدًا للبث المباشر لمتابعة تغطيتها الحيَّة ورصد جرائم الاحتلال المُتواصلة على الشعب الفلسطيني.

وتعتبر هذه الخطوة تحدِّيًا جديدًا وإصرارًا لفضائية الأقصى لمواصلة فضح انتهاكات الاحتلال وجرائمه ضدّ شعبنا، عقب حجب القناة عن البث على جميع الأقمار الصناعية وفرض عقوبات على مزودي خدمة البث للفضائية.

ولمتابعة تغطية البث المباشر لفضائية الأقصى، يمكنكم الدخول إلى هذا الرابط (اضغط هنا).

وفي 14 مارس/ آذار الجاري، أصدر تحالف أمريكي أوروبي قرارًا مشتركًا يقضي بحجب القناة عن البث على جميع الأقمار الصناعية، وفرض عقوبات على مزودي خدمة البث للقناة الفلسطينية.

ويتضمن القرار فرض غرامة مالية كبيرة على أي قمر صناعي يستقبل قناة الأقصى، وتهديدًا بتوجيه تهمة "رعاية الارهاب" لإدارات الأقمار الصناعية التي تستضيف القناة.

ومن جهتها، أعربت قناة الأقصى عن إدانتها للقرار، معتبرة إياه أنه خطوة تعكس حجم التواطؤ مع العدوان الإسرائيلي على الصحافة الفلسطينية.

وقالت "ندين بشدة القرار الأمريكي الأوروبي القاضي بحجبها عن كافة الأقمار الصناعية، ونعتبره اعتداءً صارخًا على حرية الصحافة وقمعًا ممنهجًا لصوت الشعب الفلسطيني الذي ينقل للعالم معاناته تحت القصف والحصار".

وأضافت قناة الأقصى في بيانها، أن هذا القرار الجائر لا ينفصل عن الحرب المفتوحة على الإعلام الفلسطيني، "والتي بلغت ذروتها باستهداف الصحفيين بدم بارد، حيث اغتال الاحتلال أكثر من 25 صحفيًا من طاقم القناة، ودمر مقراتها بالكامل في قطاع غزة، في محاولة بائسة لإسكات الحقيقة وطمس جرائم الاحتلال.

وأكدت أنها لن تنكسر أمام هذه الحرب المسعورة، "ولن يكون قرار الحجب نهاية الطريق، بل ستبحث عن كل السبل الممكنة لمواصلة رسالتها الإعلامية، ونقل صوت المظلومين في غزة والضفة والقدس إلى العالم.

المصدر / فلسطين أون لاين