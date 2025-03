في تسجيل مسرب... سفير إسرائيل في النِّمسا يقترح "إعدام القاصرين" بغزَّة

متابعة/ فلسطين أون لاين

كشف مقطع فيديو تم تسجيله سراً أن السفير الإسرائيلي في النمسا، ديفيد روت، اقترح إعدام القاصرين الفلسطينيين الذين زعم أنهم يحملون البنادق والقنابل، وهدد بتدمير جهود الإعمار إذا فكر الاتحاد الأوروبي بالاستثمار في غزة.

وقال روت خلال اجتماع مغلق مع المجتمع اليهودي المحلي في إنسبروك يوم الخميس إنه "يجب أن يكون هناك حكم بالإعدام" على المراهقين الذين "يحملون سلاحًا" أو "قنبلة يدوية".

ولم يقدم أي دليل على وجود أطفال يحملون أسلحة في غزة.

وتم تسجيل الفيديو بعد يومين من انتهاك إسرائيل لوقف إطلاق النار في غزة في 18 مارس/آذار، وهو الوقت الذي قُتل فيه أكثر من 500 فلسطيني ، من بينهم ما يقرب من 200 طفل.

