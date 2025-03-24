الذهب يواصل صعوده مدعومًا بزيادة الإقبال كملاذ آمن

سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا اليوم الاثنين، مدعومة بزيادة الإقبال على المعدن الأصفر كملاذ آمن، في ظل تصاعد المخاوف من الرسوم الجمركية التي تعتزم الولايات المتحدة فرضها، إلى جانب التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1% ليصل إلى 3025.12 دولار للأوقية بحلول الساعة 00:05 بتوقيت غرينتش، فيما ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.3% لتسجل 3030.70 دولار للأوقية.

أعلى مستوى

وكان الذهب قد بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3057.21 دولار للأوقية يوم الخميس الماضي، مع زيادة الطلب على الأصول الآمنة وسط تصاعد التوترات التجارية العالمية.

ويُنظر إلى الذهب، الذي لا يدر عوائد، كوسيلة للتحوط في أوقات الاضطرابات الاقتصادية والتضخم، كما يستفيد من بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

وفي سياق متصل، يترقب المستثمرون تداعيات قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض موجة جديدة من الرسوم الجمركية التي ستدخل حيز التنفيذ في 2 أبريل، والتي من المرجح أن تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وإبطاء وتيرة النمو الاقتصادي.

خفض الفائدة

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد أبقى الأسبوع الماضي على أسعار الفائدة عند نطاق 4.25%-4.50%، كما هو متوقع، فيما تشير التوقعات إلى احتمال خفض الفائدة مرتين بمقدار 0.25 نقطة مئوية لكل منهما قبل نهاية العام.

ومع ذلك، صرّح رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، يوم الجمعة بأن السياسة النقدية للبنك المركزي في وضع جيد حاليًا، مشيرًا إلى عدم وجود حاجة ملحة لإجراء تغييرات على أسعار الفائدة في الوقت الراهن.

المصدر / وكالات