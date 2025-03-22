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مستوطنون يقتلعون أشجاراً في نابلس ويهاجمون رعاة أغنام بالخليل

22 مارس 2025 . الساعة 14:17 بتوقيت القدس
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هاجم مستوطنون أراض زراعية فلسطينية في نابلس، ورعاة أغنام في الخليل، في استمرار للعنف الذي يمارسونه ضد المواطنين الفلسطينيين بشكل يومي.

وأقدم مستوطون على تقطيع عدد من أشجار الزيتون في قرية روجيب شرق نابلس.

وذكرت مصادر محلية، بأن مستوطنين من مستوطنة "ايتمار" المقامة على أراضي المواطنين، قطعوا عددا من أشجار الزيتون في أرض تعود ملكيتها للمواطن شحادة جميل رواجبة.

وفي السياق، أفاد الناشط الإعلامي أسامة مخامرة، بأن مستوطنين اقتحموا منطقة تل ماعين، وطاردوا رعاة أغنام من مراعيهم، وذلك بالتزامن مع إطلاق المستوطنين مواشيهم بمحاصيل زراعية في منطقة شعب البطم، وواد ماعين، وعدة قرى وخرب بمسافر يطا.

وأشار إلى تكثيف المستوطنين اعتداءاتهم على المراعي والمواشي، والمحاصيل الزراعية، ومهاجمة مساكن المواطنين بالمسافر، بهدف الاستيلاء على أراضي المواطنين لصالح التوسع الاستعماري.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#نابلس #قرية روجيب #مستوطنة ايتمار #عنف المستوطنين

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