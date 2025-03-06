الاحتلال يحتجز جثامين 665 فلسطينيًا في مقابر الأرقام

أكدت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء الفلسطينيين، أن سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" مستمرة في سياسة احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين، بعضهم يعود احتجازهم إلى ستينيات وسبعينيات القرن الماضي.

ووثَّقت الحملة الوطنية، احتجاز الاحتلال لـ 665 جثمانًا في مقابر الأرقام وثلاجات الاحتلال، وآخرهم كان شهداء مخيم الفارعة مساء أمس الأربعاء.

وأشارت إلى أن من بين الشهداء المحتجزة جثامينهم، هناك 259 شهيدًا منذ بداية العدوان في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، و67 شهيدًا من الحركة الأسيرة، و59 طفلًا تقل أعمارهم عن 18 عامًا، بالإضافة إلى 9 شهيدات.

وأوضحت أن هذه الأرقام لا تشمل الشهداء المحتجزة جثامينهم في قطاع غزة، حيث لا تتوفر معلومات دقيقة حول أعدادهم، إلا أن مصادر عبرية ذكرت أن الاحتلال يحتجز جثامين أكثر من 1500 شهيد في معسكر سدي تيمان.

و"مقابر الأرقام" هي مدافن بسيطة محاطة بحجارة دون شواهد، ومثبّت فوق كل قبر لوحة معدنية تحمل رقما لا اسم صاحب الجثمان، ولكل رقم ملف خاص تحتفظ به الجهات الأمنية الإسرائيلية.

المصدر / فلسطين أون لاين