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شمال غزَّة.. انتشال 48 شهيدًا من مقبرة عشوائية بمحيط "كمال عدوان"

04 مارس 2025 . الساعة 16:11 بتوقيت القدس
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انتشال 48 شهيدًا من مقبرة عشوائية في محيط مستشفى كمال عدوان
غزة/ فلسطين أون لاين

أعلن جهاز الدفاع المدني في غزة، يوم الثلاثاء، انتشال 48 شهيدًا من مقبرة عشوائية في محيط مستشفى الشهيد كمال عدوان شمالي قطاع غزة.

وقال الدفاع المدني في تصريح صحفي: "نقلت طواقمنا جثامين 48 شهيدا من مقبرة عشوائية في محيط مستشفى كمال عدوان بينهم 22 شهيدا مجهولي الهوية"، مشيرًا إلى أن الجثامين ستدفن في مقبرة السلاطين ببلدة بيت لاهيا شمالي القطاع.

كما أعلن انتشال رفات شهيد من تحت أنقاض منزل لعائلة "الخطيب" في محيط الجامعة الإسلامية غربي مدينة غزة.

ويتواصل انتشال جثامين الفلسطينيين الذين ارتقوا على مدى أكثر من 15 شهرا من الإبادة، من تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمر فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف جثمان شهيد تحت الأنقاض يتعذر انتشال أغلبهم لرفض الاحتلال إدخال معدات ثقيلة حتى الآن.

وحسب آخر إحصائية نشرتها وزارة الصحة أمس الإثنين بلغت حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة 48,397 شهيدًا و111,824 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر للعام 2023م.

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#غزة #مقابر جماعية #حرب الإبادة

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