قائد الفرقة الحدودية بين إسرائيل وسيناء: لا يوجد سيناريو مواجهة مع مصر

قال قائد الفرقة 80 في جيش الاحتلال الإسرائيلي، العقيد ايتمار بن حايم، إن سيناريو مهاجمة الجيش المصري لإسرائيل، والذي تناقله وسائل إعلام إسرائيلية أخير، "غير قائم، ولا يوجد استعدادات إسرائيلية لذلك"

وجاء أقوال بن حايم أتت، وفقاً لما أورده موقع "واينت" اليوم الأحد، خلال اجتماع عقده مع مستوطنين من مستوطنات جنوب غرب النقب، في وقت سابق من الأسبوع.

ويأتي ذلك في وقتٍ يحقق فيه جيش الاحتلال حول الجهات التي تقف وراء نشر سلسلة تقارير غير رسمية عن "تدريبات واسعة في سيناء يجريها الجيش المصري، استعداداً لهجوم مباغت من القاهرة لفتح حرب مقابل إسرائيل".

وظهر بن حايم في التسجيل الذي نشره الموقع، وصحيفة يديعوت أحرونوت، وهو يتحدث للمستوطنين، في محاولة لوضع حدٍ لما جرى تداوله، قائلاً إن "السيناريو الذي بحسبه سيبادر الجيش المصري لهجوم على جنوب غرب النقب، نحن غير مستعدين له لأننا لا نعتقد أنه واقعي في المدى المنظور".

والفرقة 80 التي يقودها حايم، هي المسؤولة عن منطقة الحدود بين إسرائيل وسيناء.

وحاول أحد المستوطنين في الاجتماع المذكور مواجهة العقيد حايم، مشيراً إلى التصوّرات الأمنية التي قادت إلى إخفاق السابع من أكتوبر.

وكان تحقيق لجيش الاحتلال قد كشف الأسبوع الماضي أن ثمة "فجوات بين القدرات ونيات العدو"، وهو ما ربطه الموقع بأن "الجيش المصري عكف في السنوات الأخيرة على التسلّح بوتيرة كبيرة".

وفي السياق، أوضح بن حاييم رداً على تساؤلات المستوطن أن "من الأفضل أن تهتم بالاتفاق لأنه في النهاية نقوم بما يمكننا القيام به (اتفاق السلام الموقع بن إسرائيل ومصر والذي يقلّص من حضور الجيش المصري في سيناء، إلا إذا وافقت إسرائيل على تحركات معيّنة مثل تلك التي بادر إليها الجيش المصري ضد تنظيم الدولة الإسلامية، أو لسد أنفاق تمتد من قطاع غزة)".

المصدر / فلسطين أون لاين+وكالات