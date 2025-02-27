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حماس: تصريحات كاتس انتهاكٌ واضحٌ للاتفاق ومحاولة لاختلاق الذرائع لإفشاله

27 فبراير 2025 . الساعة 15:44 بتوقيت القدس
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حماس: تصريحات كاتس انتهاكٌ واضحٌ  للاتفاق ومحاولة لاختلاق الذرائع لإفشاله
متابعة/ فلسطين أون لاين

أكّدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن ادعاءات ومزاعم وزير حرب الاحتلال كاتس بأن حماس خططت لمهاجمة جنود ومستوطنات خلال وقف إطلاق النار هي تصريحات تضليلية وليس لها أساس من الصحة، تأتي في سياق محاولات الاحتلال التنصل من التزاماته بموجب وقف إطلاق النار.

وقالت الحركة، في بيانٍ صحافي، "إن تصريحات كاتس حول إبقاء المنطقة الحدودية بين غزة ومصر منطقة عازلة هو انتهاكٌ واضحٌ  لاتفاق وقف إطلاق النار، ومحاولة لاختلاق الذرائع لتعطيله وإفشاله."

وشدد حماس، في بيانها، التزامها الكامل باتفاق وقف إطلاق النار، بكل حيثياته وبنوده، واستعدادها للدخول في المفاوضات المتعلقة بالمرحلة الثانية من الاتفاق.

كما شدد على أهمية قيام الوسطاء والمجتمع الدولي وكافة الأطراف ذات العلاقة بالتحرك الفوري والجاد لإلزام الاحتلال التقيد باستحقاقات وبنود الاتفاق، والعمل على منع نتنياهو وحكومته المجرمة من تعطيله وإفشاله.

وكان كاتس أعلن، اليوم، إبقاء محور فيلادلفيا على الحدود بين قطاع غزة ومصر "منطقة عازلة تماما كما هو الحال في (حدود إسرائيل مع الجارتين) لبنان وسوريا"، على حدّ زعمه.

وادعى كاتس أنه رأى "عدداً لا بأس به من الأنفاق تخترق فيلادلفيا، بعضها كان مغلقاً والآخر مفتوحاً"، زاعماً "ضبط ملفات هجومية لـ"حماس" ضد مستوطنات إسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة وخط التماس".

 

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