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ارتفاع أسعار بعد هبوط بأكثر من اثنين بالمئة أمس الثلاثاء

26 فبراير 2025 . الساعة 09:06 بتوقيت القدس
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ارتفاع أسعار الذهب بسبب غموض الرسوم الجمركية

ارتفعت أسعار الذهب قليلا اليوم الأربعاء بعد تسجيل أدنى مستوى في أسبوع في الجلسة الماضية إذ أضعفت حالة الغموض الناجمة عن خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية الإقبال على المخاطرة وعززت الطلب على الذهب.

وصباح اليوم صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2918.01 دولاراَ للأوقية (الأونصة) بعد أن هبط بأكثر من اثنين بالمئة أمس الثلاثاء.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 2932.50 دولاراً.

حرب تجارية عالمية

وفتح ترامب جبهة أخرى أمس الثلاثاء في الحرب التجارية العالمية، وأمر بدراسة فرض رسوم جمركية جديدة على واردات النحاس لإعادة بناء الإنتاج الأمريكي من المعدن المهم لصناعة السيارات الكهربائية والمعدات العسكرية وشبكة الطاقة والعديد من السلع الاستهلاكية.

وقال كلفن وونغ كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادي لدى أواندا إن الذهب تلقى الدعم من المخاوف حيال رسوم ترامب الجمركية، التي أثارت هذه الحالة من انعدام الثقة في الاقتصاد الأمريكي لدى المستهلكين.

وفي مؤشر آخر على تزايد قلق الأمريكيين إزاء التأثير السلبي المحتمل لسياسات ترامب، تدهورت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة بأسرع وتيرة لها في ثلاثة أعوام ونصف العام في فبراير شباط، في حين ارتفعت توقعات التضخم على مدى 12 شهرا.

فائدة مرتفعة

وقال رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في ريتشموند توم باركين أمس الثلاثاء "من الصعب إجراء تغييرات كبيرة في السياسة النقدية وسط مثل هذا الغموض".

قد يجبر التضخم المرتفع مجلس الاحتياطي الاتحادي على إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة، مما يقلل من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.

المصدر / وكالات
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#رسوم جمركية #صعود الذهب #ارتفاع أسعار الذهب

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