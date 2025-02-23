إيالون ليفي: (إسرائيل) خسرت معركة الوعي العالمي وتفتقد للإستراتيجية الدعائية

ترجمة فلسطين أون لاين

قال أيالون ليفي، المتحدث السابق باسم حكومة الاحتلال باللغة الإنجليزية، إن (إسرائيل) فقدت السيطرة على معركة الوعي العالمي، وارتكبت إخفاقات كبرى في ممارساتها الدعائية خلال حرب الإبادة على غزة

وأكد في مقابلة نشرتها صحيفة "معاريف" العبرية اليوم الأحد، أن "الدعاية ليست مجرد رد فعل، بل هي عملية مستمرة"، مشيرا إلى افتقاد إسرائيل للاستراتيجية الإعلامية.

ويرأس ليفي حاليًا مبادرة "المتحدثين المدنيين"، وهو مشروع يهدف إلى تحسين التواصل الإسرائيلي مع العالم. في حديثه لـ"معاريف"، اليوم الأحد، أشار إلى أن إسرائيل تعاني فجوة كبيرة في إدارتها الإعلامية على الساحة الدولية، حيث تراجع حضورها في وسائل الإعلام العالمية بشكل ملحوظ.

وقال ليفي: "في بداية الحرب، كانت هناك شبكة منظمة من المتحدثين الرسميين تعمل تحت إشراف مكتب رئيس الوزراء، لكنها تفككت لاحقًا. والنتيجة أننا نرى عددًا أقل من الأصوات المهنية التي تدافع عن الموقف الإسرائيلي في الإعلام الدولي".

وأضاف أن وزارة الخارجية بدأت مؤخرًا في إعادة ترتيب أولوياتها في هذا المجال، مشيرًا إلى أن الوزير جدعون ساعر ونائبه يوليان أهمية خاصة لتعزيز التواصل الدولي.

وأكد ليفي أن قضية الأسرى الإسرائيليين ليست مجرد مسألة دعاية، بل هي قضية سياسية في المقام الأول، متسائلًا: "هل تريد إسرائيل صفقة تبادل؟ وإذا كان الأمر كذلك، فما هي الشروط؟".

وانتقد ليفي بشدة افتقار دولة الاحتلال إلى استراتيجية إعلامية واضحة، قائلًا: "ليس لدينا فريق متكامل من المتحدثين الرسميين الذين يظهرون بانتظام على وسائل الإعلام الدولية لتوضيح موقفنا. كلما تمكنت إسرائيل من إيصال رسائلها بشكل أكثر احترافية، زادت فرصها في التأثير على الرأي العام العالمي".

وأشار أيضًا إلى التردد في الكشف عن بعض المعلومات الحساسة، مثل تفاصيل التقرير الطبي الخاص بعائلة بيبس.

واختتم ليفي حديثه بالتأكيد على أن الدعاية ليست مجرد استجابة للأحداث، بل هي "جبهة قتال" يجب أن تستمر. وقال: "لن تنتهي معركة الوعي العالمي عند توقف إطلاق النار، بل ستظل قائمة لعقود، ويجب أن تكون إسرائيل مستعدة لذلك من خلال استراتيجية إعلامية مدروسة ومستدامة".



المصدر / فلسطين أون لاين