بلدية خان يونس تناشد لإدخال آليات صيانة شبكات الصرف الصحي

ناشدت بلدية خان يونس جنوبي قطاع غزة المؤسسات المانحة والمجتمع الدولي التدخل الفوري والعاجل لإدخال آليات الضخ والتسليك الخاصة بصيانة شبكات الصرف الصحي التي دمرها جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال حرب الإبادة، وكذلك الآليات الثقيلة لرفع الركام وفتح الشوارع.

وأوضحت لجنة الطوارئ في بلدية خان يونس في بيان اليوم السبت، أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف منظومة العمل الخدماتي لدى البلدية، حيث دمر (24) آلية تخدم قطاعات المياه والصرف الصحي والنظافة، وجرف (100,000) متر طولي من الخطوط الناقلة والشبكات الرئيسية للصرف الصحي.

وذكرت اللجنة أن الاحتلال الإسرائيلي فاقم المعاناة اليومية للسكان نتيجة طفح مياه الصرف الصحي في الشوارع الناجمة عن استهدافه المُتكرر للمناطق السكنية ومنظومة الخدمات حيث ساهم ذلك بشكل كبير في انتشار الأمراض والأوبئة الفتاكة بين المواطنين.

وأشارت إلى أن محاولات بلدية خان يونس لرفع الضرر عن المواطنين وتجنيبهم المخاطر الصحية بكل السبل والإمكانات تبقى عاجزة نتيجة تدمير الآليات الخاصة بتسليك خطوط ومناهل الصرف الصحي، وكافة آليات البلدية المختلفة، وما تبقى من آليات تهالك نتيجة عدم توفر قطع الغيار للصيانة وكذلك انتهاء عمرها الافتراضي.

كما ناشدت بلدية خان يونس الجهات المانحة من أجل التدخل الفوري والعاجل لتوفير الآليات والجرافات الحديثة للمساعدة في رفع الركام والبدء الفعلي بمرحلة إعمار قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين