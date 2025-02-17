صعود الذهب مع انخفاض الدولار والقلق من تهديدات ترامب

صعدت أسعار الذهب اليوم الإثنين وحوم حول 2900 دولار للأوقية (الأونصة) بدفعة من انخفاض الدولار والقلق من حرب تجارية وشيكة في وقت هدد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية مضادة.

وصباح اليوم ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 2903.08 دولارات للأوقية. وسجل الذهب ارتفاعا قياسيا إلى 2942.70 دولار للأوقية في 11 فبراير.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 2915.30 دولارا للأوقية.

أدنى مستوى

وحوم مؤشر الدولار قرب أدنى مستوى في شهرين. وتراجع الدولار يقلل من تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وقال جيوفاني ستاونوفو المحلل في يو.بي.إس "لا يزال الذهب يستفيد من سعي المستثمرين لأصول الملاذ الآمن وسط مخاوف من رسوم جمركية وحرب تجارية".

وأضاف "نستمر في توقع عوامل تساعد في زيادة سعر الذهب مع توقعات بارتفاعه إلى ثلاثة آلاف بدفعة من الطلب الحالي من البنوك المركزية".

والجمعة، واصل ترامب تهديداته بفرض رسوم جمركية، قائلا إن الرسوم على السيارات ستدخل حيز التنفيذ في الثاني من أبريل نيسان.

ومن المقرر أن يبدأ كبار المسؤولين في إدارة ترامب محادثات سلام مع مفاوضين روس وأوكرانيين في السعودية في الأيام المقبلة.

معادن نفيسة

وينظر للذهب على أنه تحوط من التضخم والاضطرابات الجيوسياسية لكن أسعار الفائدة الأعلى تقلل جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 32.42 دولار للأوقية بعد بلوغها أعلى مستوى منذ 31 أكتوبر 2024 يوم الجمعة.

وزاد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 982.90 دولارا للأوقية. وصعد البلاديوم 2.3 بالمئة إلى 983.29 دولارا للأوقية.

المصدر / وكالات