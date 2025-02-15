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وصول أسرى غزة المحررين من سجون الاحتلال إلى خان يونس

15 فبراير 2025 . الساعة 13:55 بتوقيت القدس
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أسير مفرج عنه من سجون الاحتلال يخرج من حافلة في مستشفى غزة الأوربي (تصوير: تامر قشطة)

وصل أسرى محررين من سكان قطاع غزة في سجون الاحتلال الإسرائيلية، السبت، على متن حافلات إلى مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأدخل عددا من الأسرى المفرج عنهم إلى مستشفى غزة الأوربي لإجراء فحوصات طبية.

وفي السياق نفسه، أكد مكتب إعلام الأسرى، في بيان، وصول الأسير المحرر نادر جمال حسين من مخيم جباليا إلى المستشفى الأوروبي بخان يونس عبر مركبة إسعاف.

فيما ظهرت علامات جروح وكدمات على وجه المحرر حسين، وأنحاء متفرقة من جسده، ولم يكن قادر على الوقوف على قدميه إضافة إلى خسارته وزنه بشكل كبير، بحسب مصادر طبية.

وتحرر الأسرى ضمن الدفعة السادسة، التي شملت الإفراج عن 369 أسيرًا، منهم 333 من غزة، ممن اعتقلوا بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إضافة إلى 36 من أسرى المؤبدات.

وكانت الدفعة الخامسة من الأسرى الذين أفرجت عنهم سلطات الاحتلال، تمت السبت الماضي، وشملت الإفراج عن 183 أسيرًا، 42 منهم من الضفة، وثلاثة مقدسيين، و138 من غزة، من بينهم 111 اعتقلوا بعد 7 أكتوبر 2023.

وفي 19 يناير الماضي، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، ويتم خلال الأولى التفاوض لبدء الثانية والثالثة، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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