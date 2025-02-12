حماس: ما فشل الاحتلال في تحقيقه خلال العدوان لن يناله عبر مخطَّطات التَّصفية والتَّهجير

جدّدت حركة المقاومة الإسلامية حماس رفضها لتصريحات الرَّئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن تهجير شعبنا من قطاع غزَّة تحت ذريعة إعادة الإعمار.

وقالت حماس في تصريح صحفي، إنّ "تصريحات ترمب عنصرية ودعوة للتطهير العرقي، بهدف تصفية القضية الفلسطينية والتنكر لحقوق شعبنا الوطنية الثابتة".

وأكدت، أنَّ مخطّط ترحيل شعبنا من غزّة لن ينجح، وسيواجَه بموقف فلسطيني وعربي وإسلامي موحّد يرفض كلّ مخططات التهجير.

وأضافت، أن "شعبنا العظيم في غزة صمد في وجه القصف والعدوان، وسيبقى ثابتاً في أرضه، وسيُفشل كل خطط التهجير والترحيل القسري".

وشددت على أنّ ما فشل الاحتلال في تحقيقه عبر العدوان والمجازر، لن يفلح في تحقيقه عبر مخططات التصفية والتهجير.

وأوضحت حماس أنها ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار ما التزم الاحتلال به، والذي تم برعاية وضمانة الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة)، وشهد عليه المجتمع الدولي.

وأشارت إلى أن الاحتلال هو الطرف الذي لم يلتزم بتعهداته، وعليه تقع مسؤولية أي تعقيدات أو تأخير.



المصدر / فلسطين أون لاين