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حماس: حالة الأسرى المحررين تكشف وضعاً مأساوياً داخل سجون الاحتلال

08 فبراير 2025 . الساعة 15:10 بتوقيت القدس
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قالت حركة حماس إن ما ظهر من تردٍ للحالة الصحية لأسرانا المحررين في صفقة التبادل التي جرت ظهر هذا اليوم ضمن الدفعة الخامسة وما سبقها، يكشف مجدداً عن الحالة المأساوية التي يعيشها أسرانا داخل سجون الاحتلال.

وأضافت حماس في بيان اليوم السبت: "العالم اليوم يشهد الفرق الكبير بين التعامل الإنساني والأخلاقي للمقاومة مع أسرى الاحتلال، مقابل التعامل القمعي والوحشي للاحتلال مع أسرانا".

وأشارت إلى أن تحويل سبعة أسرى فور الإفراج عنهم إلى المستشفيات ومن بينهم الأسير المحرر القيادي الشيخ جمال الطويل، يدلل على منهجية إدارة سجون الاحتلال في اعتداءاتها وتنكيلها بأسرانا دون مراعاة للسن أو للظروف الصحية الصعبة التي يعاني منها كثير من الأسرى، وهو ما يأتي ضمن سياسة حكومة الاحتلال المتطرفة التي تنتهج القتل البطيء بحق الأسرى داخل السجون.

وحذرت من استمرار عمليات التعذيب والقمع والتنكيل والإهمال الطبي التي تمارس بحق أسرانا؛ ونجدد عهدنا بأن لا ندخر جهداً حتى نيل حريتهم وتبييض كافة السجون رغم أنف الاحتلال.

ودعت جماهير شعبنا البطل، وفصائل شعبنا وقوانا، والمؤسسات الحقوقية والإنسانية للوقوف عند مسؤولياتهم والعمل على إسناد الحركة الأسيرة بكل السبل الممكنة.

وأفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عن الدفعة الخامسة من المعتقلين ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.

وتضم الدفعة الخامسة، وفق مكتب إعلام الأسرى، 183 أسيرا، بينهم 18 محكوما بالمؤبد و54 من أصحاب الأحكام العالية، و111 من معتقلي غزة بعد السابع من تشرين أول/أكتوبر 2023.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#صفقة تبادل #وقف إطلاق النار في غزة #طوفان الأحرار

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