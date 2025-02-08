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وصول الأسرى المُحرَّرين في صفقة "طوفان الأحرار" إلى رام الله

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بالفيديو وصول الأسرى المُحرَّرين في صفقة "طوفان الأحرار" إلى رام الله

08 فبراير 2025 . الساعة 13:01 بتوقيت القدس
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وصول الأسرى المُحرَّرين في صفقة "طوفان الأحرار" إلى رام الله

وصل عشرات الأسرى الفلسطينيين، ظهر اليوم السبت، إلى مدينة رام الله من معتقل عوفر بعد تحررهم ضمن الدفعة الخامسة في المرحلة الأولى من صفقة طوفان الأحرار.

وقالت مصادر صحفية، إنّ حافلة الصليب الأحمر التي تقل 42 أسيراً من معتقل عوفر، وصلت إلى قصر رام الله الثقافي ،في مدينة رام الله حيث كان مئات الفلسطينيين، من ذويهم في استقبالهم.

وأفاد الهلال الاحمر، بأن طواقمه نقلت 4 أسرى محررين إلى مستشفى الاستشاري برام الله تم استلامهم من داخل باصات الصليب الأحمر.

وأعلن مكتب إعلام الأسرى، أمس الجمعة، عن أسماء الدفعة الخامسة من الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم ضمن المرحلة الأولى من صفقة "طوفان الأحرار"، وذلك بعد تسليم المقاومة الفلسطينية أسماء الأسرى الصهاينة.

وأوضح المكتب أن هذه الدفعة تضم 183 أسيرًا، بينهم 18 محكومًا بالمؤبد، و54 أسيرًا من ذوي الأحكام العالية، و111 أسيرًا من غزة اعتقلهم الاحتلال بعد 7 أكتوبر.

وأشار إلى أن هذا الإفراج يشكل محطة جديدة في مسار النضال الفلسطيني، ليؤكد أن الحرية حق لا يسقط بالتقادم، وأن إرادة الأسرى وشعبهم أقوى من قيود الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين
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