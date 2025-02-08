لليوم الـ 19.. المُقاومة تواصل التَّصدي لعدوان الاحتلال على جنين

واصلت المقاومة الفلسطينية تصديها لاقتحام قوات الاحتلال بلدة اليامون والسيلة الحارثية في جنين.

وتمكنت المقاومة من استهداف قوة مشاة إسرائيلية في محور الحوشية في اليامون، بعبوة ناسفة موجهة مضادة للأفراد، وزخات من الرصاص.

وخاضت المقاومة اشتباكات مع قوات الاحتلال في محاور التوغل في اليامون، حيث استهدفت قوات المشاة ونقاط انتشار الجنود والقناصة بزخات كثيفة من الرصاص المباشر.

كما تمكنت المقاومة من تفجير عبوات ناسفة في خط سير الآليات العسكرية على مدخل السيلة الحارثية شمال غرب جنين.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة اليامون، وشنت حملة دهم وتخريب لمنازل المواطنين وتحقيق ميداني ونصب القناصة.

وتمركزت قوات الاحتلال في منطقة مسجد الصالحين، وحارة الحوشية، وحي الحمراء.

كما حاصرت قوات الاحتلال منزلاً في منطقة القدسية، واعتقلت شابا من داخله، بينما اعتقلت الشيخ هيثم عبد الله حوشية وشقيقه سمير بعد اقتحام منزلهما في حارة الحوشية.

وتواصل قوات الاحتلال العدوان على جنين منذ 19 يوماً، تخلله تفجير منازل وحرقها وتجريف البنية التحتية.

ووفقًا لآخر إحصائيات مركز معلومات فلسطين، فقد ارتقى نحو 70 شهيدًا برصاص قوات الاحتلال والمستوطنين، مشيرًا إلى أن معظم الشهداء ارتقوا في جنين، وبلغت حصيلتهم 38 شهيدًا، إلى جانب 15 شهيدا من طوباس، و6 شهداء من نابلس.

ولفت المركز إلى أن عدد الشهداء في طولكرم بلغ 5 شهداء، وفي الخليل 3 شهداء، وفي بيت لحم شهيدين، إضافة إلى شهيد واحد من مدينة القدس المحتلة.

وأوضح أنه من بين الشهداء 10 أطفال، وامرأة، واثنين من كبار السن.



المصدر / وكالات