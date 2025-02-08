فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

تحليل: تجاهل الاحتلال "البروتوكول الإنساني" سيدفع المقاومة إلى "خيارات اضطرارية"

ضرورياتٌ عاجلة: إيواء وألواح طاقة وشبكات مياه لإعانة سكان شمال غزَّة على الحياة

كتائب القسَّام تبدأ استعداداتها لتسليم 3 أسرى صهاينة في دير البلح (شاهد)

"إعلام الأسرى" يعلن أسماء الدُّفعة الخامسة من محرري صفقة "طوفان الأحرار" (طالع)

ترامب: لا داعي للعجلة بشأن تنفيذ خطة غزة

جيش الاحتلال يعلن إعادة انتشار 3 فرق عسكريَّة في غزَّة... وخبير عسكريّ يحلِّل

أبو عبيدة يعلنُ أسماء الأسرى "الإسرائيليين" المُقرَّر الإفراج عنهم غدًا السبت

الاحتلال ينوي تعذيب الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم غدًا بـ "فيديو دمار غزّة"

79 دولة تعلن دعمها لمحكمة "الجنائيَّة الدَّوليَّة" بعد عقوبات " ترامب "

الاحتلال يعتزم الإفراج عن 183 أسيرًا فلسطينيًّا بالدُّفعة الخامسة غدًا السَّبت

"إعلام الأسرى" يعلن أسماء الدُّفعة الخامسة من محرري صفقة "طوفان الأحرار" (طالع)

08 فبراير 2025 . الساعة 07:31 بتوقيت القدس
...

أعلن مكتب إعلام الأسرى، أمس الجمعة، عن أسماء الدفعة الخامسة من الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم ضمن المرحلة الأولى من صفقة "طوفان الأحرار"، وذلك بعد تسليم المقاومة الفلسطينية أسماء الأسرى الصهاينة.

وأوضح المكتب أن هذه الدفعة تضم 183 أسيرًا، بينهم 18 محكومًا بالمؤبد، و54 أسيرًا من ذوي الأحكام العالية، و111 أسيرًا من غزة اعتقلهم الاحتلال بعد 7 أكتوبر.

وأشار إلى أن هذا الإفراج يشكل محطة جديدة في مسار النضال الفلسطيني، ليؤكد أن الحرية حق لا يسقط بالتقادم، وأن إرادة الأسرى وشعبهم أقوى من قيود الاحتلال.

دفعة1.jpg

دفعة2.jpg

 

دفعة31.jpg

 

دفعة4.jpg

دفعة5.jpg

دفعة6.jpg

دفعة6.jpg

دفعة7.jpg

 

الدفعة الرابعة

وتحررت الدفعة الرابعة ضمن صفقة طوفان الأحرار يوم السبت الماضي، 1 فبراير 2025 وشملت: (18 أسيرًا من ذوي المؤبدات، 54 أسيرًا من ذوي الأحكام العالية، 111 أسيرًا من أبناء قطاع غزة الذين تم اعتقالهم بعد 7 أكتوبر).

الدفعة الثالثة

وفي 30 يناير 2025، تمكنت المقاومة من تحرير الدفعة الثالثة ضمن صفقة طوفان الأحرار، حيث شملت تحرير 110 أسرى، من بينهم 32 أسيرًا محكومًا بالسجن المؤبد، و48 أسيرًا يقضون أحكامًا مختلفة، و30 أسيرًا من الأطفال والنساء.

الدفعة الثانية

ويوم السبت 25 يناير 2025، حققت المقاومة إنجازًا مهما بتحرير 200 أسير فلسطيني ضمن الدفعة الثانية من المرحلة الأولى لصفقة "طوفان الأحرار".

الدفعة شملت الإفراج عن 121 أسيرًا محكومًا بالسجن المؤبد، و79 أسيرًا بأحكام مختلفة، مع إبعاد 70 أسيرًا للخارج.

الدفعة الأولى

وفي 19 يناير 2024، أُفرج عن 90 أسيرة وطفلًا فلسطينيًا من الضفة الغربية والقدس، ضمن الدفعة الأولى من المرحلة الأولى، لتكون هذه الدفعة هي البداية المؤثرة لمسار التحرير ضمن صفقة التبادل.

وتشمل صفقة "طوفان الأحرار" في مرحلتها الأولى بشكل كلي، الإفراج عن 1737 أسيرًا فلسطينيًا، حيث تمتد هذه المرحلة على مدار ستة أسابيع، بواقع دفعات أسبوعية.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى
تويتر تويتر
#طوفان الأقصى #طوفان الأحرار

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة