محلِّل "إسرائيليّ": لهذه الأسباب لن تتحوَّل غزَّة إلى ريفييرا أميركيَّةً مزدهرة

وكالات/ فلسطين أون لاين

أكد المحلل السياسي، آفي إيساشاروف، أن رفض الفلسطينيين للخطة واستمرار سيطرة حماس على غزة يجعلان تصريحات ترامب غير قابلة للتطبيق على أرض الواقع.

وقال الكاتب، لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، "لقد أثارت تصريحات ترامب حول تهجير الفلسطينيين خيال عدد كبير من الإسرائيليين. فبعد 7 أكتوبر، يرغب كثيرون في رؤية غزة تختفي وسكانها يرحلون، وأن تتحول إلى ريفييرا أميركية مزدهرة. لكن المشكلة الوحيدة أن هذا ليس واقعيًا".

ورأى أن تصريحات ترامب قد تكون مجرد مناورة سياسية أو خطوة تفاوضية مع حركة حماس، لكنه أكد أنها "ليست خطة عمل حقيقية، لأنه لا يوجد أي كيان عربي مستعد للتعاون معها، بما في ذلك الدول العربية المعتدلة التي تعارضها بشدة".

وأوضح أن دولا عربية مثل مصر والأردن، في الوقت الذي تتلقى فيه مساعدات أميركية، تشعر بقلق أكبر من تدفق اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيها. كما أعربت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة عن معارضتهما للفكرة.

أما على الصعيد الفلسطيني، فقد أكد إيساشاروف أن لا جهة فلسطينية يمكن أن توافق على خطة تهجير، مشيرا إلى أن فكرة الرحيل الجماعي ترتبط في الذاكرة الفلسطينية بنكبة عام 1948، التي لا تزال تشكل جرحا تاريخيا.

كذلك، حذر المحلل السياسي من تداعيات خطة التهجير، حيث إنها قد تعزز التطرف داخل إسرائيل وتعرقل الجهود الجارية لإتمام أي صفقة. وقال "هناك شكّ في أن تؤدي تصريحات ترامب إلى إطلاق سراح الأسرى، بل قد تعجل باستئناف القتال، مما سيحكم على إسرائيل بأشهر أخرى من الحرب في غزة".

وأضاف: "طالما أنه لا يوجد بديل لحماس، فإن أي عمليات عسكرية لن تؤدي إلا إلى المزيد من الدمار والقتل، دون تحقيق الهدف المنشود بانهيار حماس. والنتيجة ستكون سقوط مزيد من القتلى الإسرائيليين واستمرار الحرب دون أفق سياسي واضح".

وختم مقاله بالتأكيد على أن "تسطيح غزة وترحيل سكانها حلم غير قابل للتنفيذ، وهو مجرد وسيلة للتحايل من قبل رئيس أميركي يسعى لإثبات تميزه عن غيره". وأضاف أن حماس لا تزال تسيطر على قطاع غزة، ولا يوجد من يهدد وجودها.

المصدر / الجزيرة