بـ "لغة الأرقام"... تقرير يرصد التَّحريض الرَّقمي الإسرائيليّ خلال يناير

وكالات/ فلسطين أون لاين

رصد مركز صدى سوشيال 292 تحريضًا إسرائيليًا خلال شهر كانون الثاني الماضي، على الفلسطينيين من خلال منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، دون احتساب عدد مرات تكرار المنشور أو مشاركته.

وأوضح التقرير، أن التحريض تركز على مواضيع أولاً اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والعملية العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، ودعوات للاستيطان، كما استمر التحريض على مناصري فلسطين حول العالم، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا.

أشار إلى أن عدد المنشورات التحريضية على تلغرام بلغ 185 منشور، و80 منشور تحريضي على منصة إكس بالإضافة إلى 20 مقالٍ وتقرير على مواقع إلكترونية إسرائيلية تضمن محتوى تحريضي.

وبيّن أن، عمليات التحريض وتتنوع بين تلك الصادرة عن وزراء في حكومة الاحتلال الاسرائيلي، إلى نشطاء مستوطنين ومواقع خاصة بهم، وصحفيين ومواقع إخبارية اسرائيلية، ومراكز أبحاث بالإضافة إلى صحف اسرائيلية وقنوات تلفزيونية، وقد تكررت في اللغة التحريضية المتّبعة كلمات مثل الفلسطينيون النازيون، الإرهابيون، تطهير وتهجير وصفقة الشيطان.

وتشكل عملية التحريض وخطاب الكراهية من جهات اسرائيلية مختلفة على الشعب الفلسطيني، عملية مستمرة، إلا أنها شهدت ارتفاعاً خلال الحرب على غزة، وتأخذ منحى متصاعدًا كل شهر.

ويعمل صدى سوشال على رصد هذه العمليات التحريضية على منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية بشكل شهري، كما أسس منصة خاصة للجمهور يمكن من خلالها توثيق حالات التحريض وتوثيق خطاب الكراهية ضد الفلسطينيين الذي يتم رصده.