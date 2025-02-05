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منظمة الصحة العالمية تدعو إلى تسريع وتيرة إجلاء مرضى غزة

05 فبراير 2025 . الساعة 12:52 بتوقيت القدس
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قافلة تنقل المرضى والمصابين من قطاع غزة قبيل عبورها إلى الجانب المصري من معبر رفح

رحّب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بإجلاء 104 مرضى، معظمهم أطفال، من قطاع غزة؛ لكنه دعا إلى تسريع الوتيرة مع انتظار آلاف أن يتم إجلاؤهم.

وكتب تيدروس أدهانوم غيبرييسوس على «إكس»: «منذ السبت، ساعدت منظمة الصحة العالمية في إجلاء 104 مرضى، غالبيتهم من الأطفال، من غزة عبر معبر رفح، لتلقي الرعاية المتخصصة في مصر. وسافر 172 مرافقاً معهم».

وتطرّق إلى مصير ما يتراوح بين 12 ألفاً و14 ألف مريض يحتاجون إلى رعاية لا يمكن توفيرها لهم في القطاع الذي انهارت بنيته التحتية الصحية بالكامل، بعد أكثر من 15 شهراً من الحرب.

إنقاذ المرضى

وتواصل المنظمة دعوة سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى السماح بمزيد من عمليات الإجلاء «بكل الوسائل الممكنة (...) حتى يكون من الممكن إنقاذ حياة آلاف المرضى في الوقت المناسب».

وسمح اتفاق وقف إطلاق النار بين حكومة الاحتلال وحركة «حماس» بعودة تدفق المساعدات الإنسانية التي يعتمد عليها سكان غزة -البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة- بشكل شبه كامل للبقاء، وفتح معبر رفح أمام المرضى.

ولا تزال عمليات الإجلاء الطبي التي أصبحت نادرة جداً مقيَّدة للغاية بسبب عقوبات ومعوقات سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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