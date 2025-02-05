فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

حماس تنْعى منفِّذ عملية "تياسير" البطوليَّة وتؤكد: مقاومةُ شعبنا للاحتلال ومستوطنيه لن تتوقَّف

منظمة الصحة العالمية تدعو إلى تسريع وتيرة إجلاء مرضى غزة

من هو منفِّذ عملية "حاجز تياسير" البطوليَّة؟ تقارير تكشف (صورة)

الأونروا تعلن استمرار توزيع الطحين على هذه الفئات اليوم الأربعاء.. تعرّف عليها

الداخلية الأمريكية تعلن بدء أولى عمليات ترحيل المهاجرين "غير النظاميين"

شديد: عدوان الاحتلال على شمال الضَّفَّة لن يوهن عزم شعبنا ولن يوقف ضربات المُقاومة

منصات إسرائيلية تنشر حالة جندي قبل دخوله غزة وبعدها

حماس تدعو الرئيس الأمريكي للتَّراجع عن تصريحاته وتؤكد: شعبُنا لن يسمح لأيِّ دولةٍ في العالم احتلال أرضه

مكرمة سعودية لـ1000حاج من ذوي الشهداء والأسرى والجرحى

مسؤول إسرائيلي: اجتماع ترامب ونتنياهو تجاوز أحلامنا

مكرمة سعودية لـ1000حاج من ذوي الشهداء والأسرى والجرحى

05 فبراير 2025 . الساعة 10:30 بتوقيت القدس
...
مكرمة سعودية لـ1000 حاج من ذوي الشهداء والأسرى والجرحى

 أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حصول فلسطين على مكرمة ملكية سامية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تقضي باستضافة 1000 حاج من ذوي الشهداء والأسرى والجرحى، لأداء فريضة الحج لموسم 1446هـ-2025.

وتقدمت الوزارة بواجب الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان على هذه المكرمة، التي لها أبلغ الأثر في تخفيف معاناة شعبنا الفلسطيني.

500 حاج لغزة

وأشار إلى أن هذه المكرمة سيتم توزيعها بالتساوي بين الضفة الغربية وقطاع غزة، بواقع 500 حاج لكل منهما، لضمان تحقيق أكبر قدر من العدالة في الاستفادة منها.

واختتم نجم تصريحه بالتأكيد على أن وزارة الأوقاف ستنسق مع جميع الجهات الرسمية في فلسطين، لضمان تنفيذ المكرمة على أكمل وجه، وتسهيل الإجراءات اللازمة كافة لتمكين المستفيدين من أداء مناسك الحج بكل يسر وسهولة.

المصدر / فلسطين أون لاين 
تويتر تويتر
#حج #حجاج #ذوي الشهداء والأسرى والجرحى #مكرمة سعودية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة