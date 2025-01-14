استشهاد الصّحفي محمد التَّلمس بقصف الاحتلال على مدينة غزَّة

استشهد الصَّحفي محمد بشير التلمس متأثرًا بإصابته التي تعرض لها أمس جراء استهداف طائرات الاحتلال مجموعة من الأهالي في مدينة غزة.

وأشارت مصادر صحفية، إلى أن الشهيد التلمس يعمل في وكالة "صفا"، وارتقى فجر اليوم الثلاثاء، متأثرًا بإصابته التي تعرض لها أمس عقب قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

وخضع الزميل التلمس لعملية جراحية بمنطقة البطن في محاولة لإنقاذ حياته؛ قبل أن يعلن الأطباء عن استشهاده.

والتحق الزميل التلمس عام 2007 بالعمل محررًا صحفيًا في الشبكة الإعلامية الفلسطينية، التي أصبحت عام 2009 وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا)، وبقي في موقعه الصحفي حتى استشهاده.

ومن جهتها، استنكرت وكالة "صفا" بشدّة استمرار الاحتلال في القتل العمد للصحفيين الفلسطينيين؛ ضمن جريمة الإبادة للجماعية التي يرتكبها في القطاع، مطالبة بضرورة محاسبة قادته السياسيين والعسكريين وجنوده لتورطهم في أكبر مجزرة بحق الصحفيين في العصر الحديث.

المصدر / فلسطين أون لاين