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الصِّحَّة بغزَّة: ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 46,584 شهيدًا

13 يناير 2025 . الساعة 12:24 بتوقيت القدس
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أصدرت وزارة الصحة بغزة، تقريرها الإحصائي اليومي لحصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" المتواصل على القطاع لليوم الـ 465 على التوالي.

وقالت وزارةُ الصحة، إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 19 شهيدًا و 71 مصاباً خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 46,584 شهيدًا و 109,731 مصاباً منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

المصدر / فلسطين اون لاين
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#غزة

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