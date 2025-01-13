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محكمة الاحتلال تفرض السجن 6 أعوام على اثنين من معتقلي هبة الكرامة

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محكمة الاحتلال تفرض السجن 6 أعوام على اثنين من معتقلي هبة الكرامة

13 يناير 2025 . الساعة 10:50 بتوقيت القدس
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من جلسة محاكمة الشابين حماد ومجيد في محكمة الاحتلال اليوم الإثنين

فرضت محكمة الاحتلال المركزية في مدينة حيفا، اليوم الاثنين، السجن الفعلي لمدة 6 أعوام على معتقلي هبة الكرامة محمد حماد وصالح مجيد من مدينة عكا.

وأدانت محكمة الاحتلال المعتقلين مجيد وحماد، يوم 9 تشرين الأول/ أكتوبر 2024، على خلفية أحداث هبة الكرامة التي اندلعت في أيار/ مايو 2021، احتجاجا على العدوان الإسرائيلي على غزة، واقتحام المسجد الأقصى، ومحاولات تهجير سكان حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، واعتداءات المستوطنين على مواطنين عرب في الداخل المحتل.

وقدمت "النيابة العامة" إلى المحكمة المركزية في حيفا لائحة اتهام ضد حماد، يوم 15 آب/ أغسطس 2022، نسبت إليه "ارتكاب عمل إرهابي، وإصابة خطيرة، وأعمال شغب، وجرائم أخرى في شهر أيار/ مايو 2021".

واعتقلت شرطة الاحتلال الشاب حماد في 19 تموز/ يوليو 2022، ومجيد يوم 7 أيلول/ سبتمبر 2022، ضمن حملة اعتقالات في المدينة، طالت ستة شبان آخرين على خلفية هبة الكرامة.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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