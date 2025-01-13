لليوم الـ 465.. الاحتلال يُواصل حربَ الإبادة الجماعيَّة على غزَّة

يُواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 465 على التوالي حرب "الإبادة الجماعيّة" على قطاع غزَّة، مرتكبًا كافة أساليب القتل والتدمير والتهجير، ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

ولليوم الـ 101 تواليا، يرزح شمال غزة تحت حصار وتجويع إسرائيلي وسط قصف جوي ومدفعي عنيف، وعزل كامل للمحافظة الشمالية عن غزة.

وأعلنت وزارة الصحة، أمس الأحد، ارتفاع حصيلة العدوان على قطاع غزة إلى 46,565 شهيدًا و 109,660 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

في مدينة غزة وشمال القطاع، ارتقى 5 شهداء وأُصيب آخرون جراء قصف الاحتلال مدرسة صلاح الدين التي تؤوي نازحين بحي الدرج وسط مدينة غزة.

وأصيب عدد من المواطنين جراء قصف طائرات الاحتلال منزلاً في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، فيما نسف جيش الاحتلال منازل سكنية شمال قطاع غزة.

وشن طيران الاحتلال غارتين على حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة،فيما أُصيب عدد من المواطنين بقصف طيران الاحتلال منزلاً لعائلة "المبيض" قرب مسجد الغزالي في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

في المحافظة الوسطى، قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشمالية لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، تزامنًا مع إطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال.

وجددت آليات الاحتلال العسكرية، فجر اليوم الإثنين، إطلاق النار المكثف تجاه غربي المخيم الجديد، شمال غربي مخيم النصيرات.

وتمكّنت طواقم الإنقاذ من انتشال جثمان شهيد إثر قصف للاحتلال على منطقة الدعوة شمال شرق مخيم النصيرات.

في جنوب قطاع غزة، قصفت زوراق الاحتلال منطقة "العزبة" في مواصي الساحلية غربي مدينة رفح.

وشن طيران الاحتلال غارة على مناطق غرب مدينة خانيونس.

المصدر / فلسطين أون لاين