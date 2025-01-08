"فلسطين" تعاود الصدور بنسخة إلكترونية

أعلنت صحيفة "فلسطين" اليومية، استئناف إصدارها الدوري عبر نسخة إلكترونية تُتاح يوميًا على موقعها الإلكتروني "فلسطين أون لاين" ومنصات التواصل الاجتماعي التابعة لها.

ورغم استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية، إلا أن طاقم العمل بالصحيفة تمكن من إصدار أكثر من30 عددًا حتى الآن، وما زال يواصل جهوده كجزء من معركة توثيق الحقيقة وفضح الجرائم البشعة التي تُرتكب بحق المدنيين العزل.

وقالت إدارة التحرير إن: "استئناف إصدار الصحيفة ليس مجرد استعادة للنشاط الصحفي، بل هو رسالة تحدٍ واضحة للاحتلال، ودليل قوي على إرادة الصحفي والشعب الفلسطيني ككل".

وأضافت: "ندرك تمامًا المخاطر التي تحيط بعملنا في هذه الظروف، خاصة في ظل الاستهداف المتعمد للصحفيين من قِبَل قوات الاحتلال بهدف إسكات صوت الحقيقة القادم من غزة، لكننا، عازمون على الاستمرار في أداء واجبنا لنقل الحقيقة إلى العالم وإيصال صوت شعبنا".

وفقدت الصحيفة خمسة من كوادرها شهداء، بالإضافة إلى اعتقال وإصابة آخرين، فضلا عن أضرار بالغة لحقت بمقدرات الصحيفة ومكاتبها، مما أجبر فريق العمل على أداء مهامه في بيئة مليئة بالتحديات، ووسط ظروف النزوح القاسية.

وتتضمن النسخة الإلكترونية من صحيفة "فلسطين" العديد من الأقسام والباقات الإخبارية التي تغطي مختلف جوانب العمل الصحفي، بما في ذلك التقارير الإخبارية، والقصص الإنسانية، والحوارات الصحفية، إلى جانب التحقيقات والمقالات التحليلية.

كما تشمل الصحيفة زاوية خاصة بتصاميم الإنفوجرافيك والكاريكاتير، فضلًا عن ألبومات الصور التي توثق جوانب الحياة في ظل الحرب وجرائم الإبادة.

ويمكن مطالعة العدد اليومي لصحيفة فلسطين عبر موقعها الإلكتروني ومنصاتها المختلفة، تيليجرام، تويتر، واتساب، فيسبوك، وإنستغرام.