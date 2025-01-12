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حرب "الإبادة الجماعيَّة" على غزَّة تدخلُ يومها الـ 464 على التَّوالي

12 يناير 2025 . الساعة 07:10 بتوقيت القدس
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يُواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 464 على التوالي حرب "الإبادة الجماعيّة" على قطاع غزَّة، مرتكبًا كافة أساليب القتل والتدمير والتهجير، ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

ولليوم الـ 100 تواليا، يرزح شمال غزة تحت حصار وتجويع إسرائيلي وسط قصف جوي ومدفعي عنيف، وعزل كامل للمحافظة الشمالية عن غزة.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة العدوان على قطاع غزة  إلى 46,537 شهيدًا و 109,571 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وفي رصد فلسطين أون لاين لأبرز التطورات الميدانية الأخيرة لحرب الإبادة الجماعية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لعدة مناطق متفرقة في القطاع.

إطلاق نار مكثف بالتزامن مع قنابل إنارة في منطقة مواصي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة

وقصفت زوارق الاحتلال الحربية غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#طوفان الأقصى #حرب الإبادة

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