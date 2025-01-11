الحرب تحول مدرجات مطار بن غوريون إلى بؤرة للجريمة المنظمة

يعيش مطار بن غوريون الإسرائيلي حالة استثنائية مع انخفاض حركة الطيران وخلو المدرجات من الركاب، بسبب وقف شركات عديدة رحلاتها بسبب الحرب على غزة، مما جعله نقطة ساخنة لنشاط التهريب المتزايد، خصوصًا تهريب الأسلحة، والمخدرات، والبضائع المحظورة.



وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" شهد العام الماضي ضبط 12 ألف شحنة مهربة، بزيادة تقارب 50% عن العام السابق، وهو ما يمثل خسائر هائلة لدولة الاحتلال.

وتشمل البضائع المهربة الأسلحة بمختلف أنواعها، ومخدرات "الاغتصاب" مثل الكيتامين، بالإضافة إلى السجائر الإلكترونية والعطور الفاخرة.



ويعزى تزايد التهريب إلى الجرأة المتزايدة بين المهربين، في ظل انخفاض الرقابة نتيجة الأوضاع السياسية والأمنية.



أحد أبرز الحوادث تمثل في ضبط راكب بريطاني يحمل 102 كيلوغرام من الكيتامين، كان قد وصل عبر دبي، حيث أخفى المخدرات في حقيبته دون محاولة تمويهها. وأثار شكوك الجمارك بسبب توتره الواضح، مما أدى إلى القبض عليه.

كما تم الكشف عن تهريب منظم عبر استخدام شحنات وهمية، مثل شحنة جينز احتوت على آلاف السجائر الإلكترونية.



إلى جانب المخدرات والأسلحة، نشط تهريب الحيوانات النادرة مثل الكوبرا والسلاحف والطيور الغريبة، التي يتم إخفاؤها في حقائب المسافرين. ويعمل مهربون أحيانًا على استغلال الأوضاع الحالية لتهريب السلع الفاخرة وغسل الأموال.



المصدر / وكالات