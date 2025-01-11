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الاحتلال يقتحم منزلا في الباذان ويطلق النار على حاجز دير شرف

11 يناير 2025 . الساعة 15:07 بتوقيت القدس
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جيش الاحتلال يقتحم منزل الشهيد القسام جعفر دبابسة

 اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، منزلا في بلدة الباذان شمال شرق نابلس.

وذكرت مصادر محلية، أن عددا من دوريات الاحتلال اقتحمت منزل الشهيد جعفر دبابسة في الباذان، وانتشرت في محيطه، مؤكدا أن هذه المرة الثانية التي يقتحم فيها الاحتلال منزل الشهيد منذ مساء أمس.

وفي سياق آخر، استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المواطنين بالرصاص الحي، قرب حاجز دير شرف غرب نابلس.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال ما زالت تغلق حاجز دير شرف العسكري منذ ساعات الصباح، وتطلق النار صوب المواطنين الذين ينتظرون لإعادة فتح الحاجز، وسط أزمة مرورية خانقة تشهدها المنطقة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#نابلس #حاجز دير شرف #جعفر دبابسة

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